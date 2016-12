"Vampire Diaries"-Star Paul Wesley Weihnachten mit Phoebe Tonkin im Paradies 22.12.2016 14:35 Uhr / tr

Die "Vampire Diaries"-Pause scheint Paul Wesley in vollen Zügen zu genießen. Kurz vor Weihnachten ist er mit seiner Freundin Phoebe Tonkin ins Paradies aufgebrochen, wie ein Instagram-Video zeigt. Vom Zimmer aus können die Turteltauben einen Panoramablick aufs Meer genießen.

So stellen sich vermutlich viele das Paradies vor: "Vampire Diaries"-Schönling Paul Wesley (34) hat in seiner Instagram-Story ein atemberaubendes Video aus seinem Hotelzimmer geteilt. Lässig schwenkt er die Kamera durch den Raum und präsentiert einen 360-Grad-Blick auf das offene Meer. Augenscheinlich verbringt der Serien-Blutsauger das Weihnachtsfest in wärmeren Gefilden – genauer gesagt in Australien, der Heimat seiner Freundin Phoebe Tonkin (27).

Auch die Beauty aus "The Originals" teilte Fotos aus dem Urlaubsparadies. Zu einem Pic mit Meeresblick schreibt sie nur: "Yes, Sir!" Zudem folgten noch zwei Clips in ihrer Instagram-Story. In einem posiert sie im Bikini und mit einem Kokosnussdrink, im anderen genießt sie eine Spritztour mit ihrem "Vampire Diaries"-Lover im Jeep. Anschließend besuchte sie mit Paul Wesley ein Restaurant, wo es magisch wurde.

Als sich Paul Wesley ein braunes Stück, das an einen Brownie erinnert, in den Mund steckte, kam weißer Rauch aus seinem Mund. Phoebe Tonkin fühlte sich an "Paff, der Zauberdrache" erinnert. Welches kuriose Gericht der "Vampire Diaries"-Hottie dort gekostet hat, verrät die hübsche Schauspielerin nicht. Zu guter Letzt darf auch das Relaxen nicht zu kurz kommen: Zu einem Schnappschuss, auf dem Phoebe sich auf einer Liege die Sonne ins Gesicht scheinen lässt, schreibt sie: "Noch nie in meinen ganzen 27 Jahren so hart gechillt."

Klingt ganz danach, als würden Paul Wesley und Phoebe Tonkin an Weihnachten nichts tun, als am Strand zu liegen und die warmen Temperaturen in Down Under zu genießen. Ob der "Vampire Diaries"-Schnuckel und die Aktrice aus "The Originals" auch den Jahreswechsel dort verbringen oder zurück in ihre Heimat Los Angeles reisen, wird sicherlich noch auf Instagram verraten.