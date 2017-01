Vanessa Mai via Instagram Begeistert vom Fan-Stalking 09.01.2017 17:48 Uhr / es

Spätestens seit ihrem Charthit "Wachgeküsst" gehört Vanessa Mai zu den größten Popstars im Land. Das macht ein Blick auf ihren Instagram-Account nur allzu deutlich, wo ihr Fans förmlich zu Füßen liegen.

Aktuell haben über 182.000 User die Instagram-Seite von Vanessa Mai (24) abonniert – und es werden jeden Tag mehr. Wie vernarrt die Fans in ihr Idol sind, zeigt ein aktueller Trend: Unter dem Hashtag "Maistalking" posten Anhänger Instagram-Seflies, auf denen sie sich mit einer Konzertkarte, einer Tour-CD oder -DVD von Vanessa Mai ablichten lassen. Die süße Aktion ging natürlich an der "Wachgeküsst"-Interpretin nicht vorbei.

Eine Auswahl der besten "Maistalking"-Fotos stellte die ehemalige "Deutschland sucht den Superstar"-Jurorin zu mehreren Collagen zusammen und teilte sie auf ihrem Instagram-Account. Das kommt bei ihren Followern selbstverständlich bestens an. "Du bist doch echt verrückt. Du gibst deinen Fans mit diesen Bildern so viel zurück", schreibt ein User. In einem anderen Kommentar heißt es: "Echt Wahnsinn von Dir Vani ^^ Das macht dich zum besten Star von allen ;) Ohne Übertreibung :D Du bist so ein toller Mensch ... Wahnsinn mehr kann gerade nicht sagen."

Vom "Maistalking" profitiert natürlich auch Vanessa Mai selbst, übernehmen die Fans schließlich einen großen Teil der Promotion für den Konzertmitschnitt "Für dich – Live aus Berlin", der am 10. Oktober im Tempodrom in der deutschen Hauptstadt aufgenommen wurde und seit dem 6. Januar auf CD, DVD und Blu-Ray erhältlich ist. Aber nicht nur auf Instagram, dem CD-Player oder dem heimischen Bildschirm kann das 24-jährige Goldkehlchen bewundert werden. Das ganze Jahr über wird Vanessa Mai zahlreiche Konzerte spielen. Ab April 2018 geht es dann auch große "Live"-Tour, bei der sie unter anderem Hamburg, Dresden, Rostock, Berlin oder Leipzig einen Besuch abstatten wird.