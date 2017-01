"Vikings" Staffel 4 Bringt Ivars Plan den Sieg für Ragnars Söhne? 26.01.2017 12:45 Uhr / tr

"Vikings" Staffel 4: Bringt Ivars Plan den Sieg für Ragnars Söhne? © Instagram/alexhoeghandersen

Achtung, Spoiler! Der Konkurrenzkampf unter Ragnars Söhnen spitzt sich gegen Ende von "Vikings"-Staffel 4 immer weiter zu. Besonders Ivar und Bjorn geraten in der aktuellen Folge aneinander. Umso pikanter ist es, dass Ivars Plan die Entscheidung im Kampf gegen Egbert und Aethelwulf bringen könnte.

Kurz vor dem Finale von Staffel 4 kracht es bei "Vikings" noch einmal gewaltig – und zwar auf und abseits des Schlachtfelds. Nachdem Ragnars Söhne Rache an König Aelle genommen haben, ziehen sie mit dem großen Heidnischen Heer in Richtung des Reichs von Egbert. Auf dem Weg stellt sich ihnen dessen Sohn Aethelwulf entgegen – mit einer eigenen Streitmacht. Grund genug für Ivar, die Taktik des Wikinger-Heers zu ändern, doch seinen Brüdern stößt die bestimmende Art des "Knochenlosen" übel auf. Besonders Bjorn verhöhnt Ivar aka Alex Høgh Andersen (22), als der festhält, er sei der rechtmäßige Erbe Ragnars.

In einem Punkt muss Bjorn jedoch nachgeben: Als Ivar vorschlägt, das gegnerische Heer und das Schlachtfeld auszuspähen, stimmt der blonde Krieger zu und reitet mit seinem Halbbruder. Statt wie sonst frontal anzugreifen, schmiedet Ivar einen Plan, in den Bjorn offenbar einwilligt. Als Aethelwulf wenig später auf Ivar, Floki und einige Krieger trifft, tricksen diese ihn mit einer List aus und tauchen plötzlich im Rücken seiner Streitmacht auf. Aethelwulf sieht eine Chance, dies für sich zu nutzen, zieht mit seinen Männern los, um die Schiffe der Wikinger zu zerstören – und tappt damit allem Anschein nach direkt in Ivars Falle. Ob diese aufgehen und die Schlacht entscheiden wird, erfahren die "Vikings"-Anhänger allerdings erst im kommenden Finale von Staffel 4.

Unterdessen muss die "Vikings"-Beauty Lagertha alias Katheryn Winnick (39) in Kattegat ihren Thron verteidigen. Schnell durchschaut die Schildmaid das Ablenkungsmanöver von Egil und bringt kurzerhand in Erfahrung, wer hinter dem Angriff auf ihre Stadt steckt: König Harald "Schönhaar". Leider bezahlt Lagertha in diesem Kampf einen hohen Preis: Bjorns Frau Torvi scheint das jüngste Opfer der zahlreichen Todesfälle in Staffel 4 zu sein. Eine Sequenz zeigt die junge Wikingerin offenbar leblos zwischen anderen Körpern liegend.