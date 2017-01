"Vikings" Staffel 4 Erster Blick auf Ivars neuen Gegner 31.01.2017 14:38 Uhr / or

Jetzt per E-Mail teilen

Achtung, Spoiler! Im Finale von Staffel 4 erwartet die "Vikings"-Fans eine Schlacht epischen Ausmaßes – und der erste Auftritt eines neuen Gegners der sich Ragnars Söhnen entgegenstellen soll. Nun gewährten die Macher der TV-Show einen ersten Blick auf den neuen Kontrahenten.

Fest entschlossen blickt der "Vikings"-Neuzugang von Staffel 4 starr in die Kamera. Er trägt eine glänzende schwarze Rüstung, dazu ein Schwert, dessen Griff mit einem offenbar kostbaren Stein besetzt ist. Im krassen Kontrast dazu ziert seinen Hals lediglich ein schlichtes hölzernes Kreuz. So präsentiert "Entertainment Weekly" den Charakter des Krieger-Bischofs Heahmund, gespielt von Jonathan Rhys Meyers (39), der ab dem kommenden Finale von Staffel 4 und in der folgenden Season 5 besonders Ivar alias Alex Høgh Andersen (22) das Leben schwermachen soll.

"Vikings"-Drehbuchautor Michael Hirst verriet bereits vorab einige Details über Heahmund im Interview mit "EW". "Er ist ein Mann aus Wessex und er wird ein würdiger Kontrahent für Ivar", so der Show-Macher. Bei seinen Recherchen für eine neue Storyline sei Hirst auf die kriegerischen Bischöfe gestoßen, die ihm als Vorlage für Meyers Charakter dienten. "Die Vorgänger der Tempelritter: Diese Leute waren absolut religiös, trotzdem haben sie die Waffen angelegt und gekämpft", beschrieb Hirst seine Inspiration.

So soll auch Meyers Serien-Alter-Ego gegen Ivar in den Kampf ziehen, eine Mission, die der Geistliche ab dem Finale von Staffel 4 offenbar als "leidenschaftliche Verpflichtung" ansehen wird. Zurückhaltung dürfte der Würdenträger dabei nicht zeigen, denn Hirst beschreibt seine Christen-Kämpfer schlicht als "wahre Berserker" auf dem Schlachtfeld – trotz ihrer christlichen Werte. Inwiefern Heahmund bereits im kommenden "Vikings"-Finale ins Geschehen eingreifen wird, ist bislang unbekannt. Für die fünfte Season ist Jonathan Rhys Meyers allerdings bereits offiziell als Mitglied des Haupt-Casts bestätigt. Demnach wird der Bischof Ivar vermutlich noch einige Steine in den Weg legen.