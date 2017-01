"Vikings" Staffel 4 Lagertha droht Kattegat zu verlieren 23.01.2017 14:20 Uhr / cb

Jetzt per E-Mail teilen

"Vikings" Staffel 4: Lagertha droht Kattegat zu verlieren © Facebook/Vikings

Achtung, Spoiler! König Aelle ist tot, doch Ruhe soll damit in Staffel 4 von "Vikings" noch lange nicht einkehren. Während das Große Heidnische Heer sich Richtung Wessex aufmacht, gerät Lagertha in Kattegat in Bedrängnis – und begeht offenbar einen folgenschweren Fehler.

Der Promo zur kommenden Folge von "Vikings" beginnt ebenso düster wie die letzte Episode von Staffel 4 endete. Während Bjorn und seine Brüder sich durch das spätere England schlagen, muss sich Lagertha zu Hause einem heimtückischen Feind stellen. Kattegat wird von angreifenden Kriegern überrannt und trotz des neuen Bollwerks haben die neue Königin und ihre Verbündeten große Mühe, dem Ansturm standzuhalten. Dabei lauert die eigentliche Gefahr in ihrem Rücken, wie Lagertha alias Katheryn Winnick (39) entsetzt feststellen muss. "Astrid, wir sind am falschen Ort", ruft Lagertha ihrer Vertrauten panisch zu, als sie mehrere Krieger im inneren der Stadt bemerkt. Es scheint, als drohe der "Vikings"-Blondine in Staffel 4 erneut der Verlust ihres Heims.

Ein Umstand, den die einstige Gefährtin von Ragnar Bjorns vermeintlichen Verbündeten König Harald "Schönhaar" zu verdanken hat. Dieser strebt gemeinsam mit seinem Bruder noch immer nach der Herrschaft in ganz Norwegen – und traf deshalb zuletzt ein Arrangement mit dem zwielichtigen Egil, der die Schwachpunkte von Kattegat ausmachen und Lagertha stürzen sollte. Ein Plan, den Egil nun allem Anschein nach in die Tat umsetzen will.

Unterdessen ist das Große Heidnische Heer auf dem Weg zu Egbert, dem König von Wessex. Dieser wollte bis zuletzt daran glauben, dass Ragnars Söhne sein Leben verschonen werden, doch offenbar kommen dem ehrgeizigen Herrscher langsam selbst Zweifel. "Das ist die Zeit des Krieges! Das ist die Zeit, um zu hassen!", teilt Egbert seinem Sohn Aethelwulf im Trailer eindringlich mit. Ob der alternde König sich in Staffel 4 von "Vikings" seinem Schicksal stellen muss oder ob er Bjorn, Ivar und Co. entkommt, bleibt abzuwarten.