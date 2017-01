"Vikings" Staffel 4 Lagertha muss um ihr Leben fürchten 10.01.2017 15:29 Uhr / wa

Achtung, Spoiler! Nachdem in Staffel 4 von "Vikings" bereits mehrere Hauptfiguren ihr Leben ließen, muss sich nun auch Lagertha in Acht nehmen. Denn auch in Episode 17 trachten Ivar und seine Brüder nach Rache für den Tod ihrer Mutter.

Gerade erst mussten die Fans den größten Schocker der bisherigen Staffel 4 verdauen: "Vikings"-Beau Ragnar alias Travis Fimmel (37) ist tot. Nun könnte bereits neues Unheil bevorstehen, denn Lagertha hat sich mit Ivar, Ubbe und Sigurd starke Feinde gemacht. Zur Erinnerung: Die blonde Schildmaid hatte zuletzt deren Mutter Aslaug getötet und so die Macht in Kattegat an sich gerissen. Daraufhin schwor Ivar vor aller Augen, dass er Lagertha umbringen würde. Sie würden ihr nicht erlauben, ihrer Strafe zu entkommen, erklärt "der Knochenlose" im Trailer zu Episode 17. "Worauf warten wir noch?", fragt er seine Brüder fordernd. Es scheint, als müsse das Serien-Alter-Ego von Katheryn Winnick (39) auch in der kommenden Folge wachsam bleiben.

Doch damit nicht genug. Wie bereits das aktuelle Promo-Video von Staffel 4 verrät, planen die Söhne Ragnars, eine gewaltige Armee in Kattegat zu sammeln, um König Aelle und König Egbert für die Hinrichtung ihres Vaters büßen zu lassen. "Wir bilden ein großes Heer, ein Heer größer als je zuvor", hält Sigurd im Clip fest. "Eine Armee zweimal so groß wie die, die unser Vater nach Paris geführt hat", erwidert "Vikings"-Antiheld Ivar bedrohlich.

Und die Söhne Ragnars lassen ihren Worten allem Anschein nach Taten folgen. Düstere Schlachtszenen kündigen einen blutigen Krieg gegen Aelle an. "Gott, steh uns bei", flüstert ein angelsächsischer Priester im Trailer ängstlich. "Ich denke nicht, dass er das kann", erwidert Aelle angesichts des Wikinger-Heeres schlicht. Eines steht fest: Staffel 4 von "Vikings" dürfte auch ohne Ragnar von den Göttern mit jeder Menge Action gesegnet werden.