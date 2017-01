"Vikings" Staffel 4 Lagertha verlangt großes Opfer 19.01.2017 12:37 Uhr / lm

"Vikings" Staffel 4: Lagertha verlangt großes Opfer © Facebook/Vikings

Achtung, Spoiler! In Staffel 4 von "Vikings" sammelt sich das Große Heidnische Heer für den Rachefeldzug nach Northumbria in Kattegat. Königin Lagertha entschließt sich dem Brauch zu entsprechen und ein Opfer zu erbringen – ein großes Opfer für ein großes Heer.

Denn schließlich steht nach Einschätzung der "Vikings"-Beauty viel auf dem Spiel. Damit die Götter ihre Krieger schützen, plant Lagertha alias Katheryn Winnick (39) in Staffel 4 erneut eine dramatische Opferzeremonie. "Wenn die Armee versagt", so die neue Königin. "wenn sie von den Sachsen geschlagen wird, werden sich unsere Leute davon womöglich nie erholen." Damit dies nicht passiert, sei ein großer Tribut notwendig – und die Frage ist nicht was, sondern wer geopfert werden soll.

Doch wer nun denkt, Lagertha habe sich doch noch einen Winkelzug einfallen lassen, um Ivar töten zu können, der irrt. Am Ende gibt ein anderer Wikinger-Anführer freiwillig sein Leben, damit das Heer König Aelle strafen kann. Als Lagertha den tapferen Mann mit ihrem Schwert durchbohrt, zieht dieser die Klinge nur umso tiefer in seinen Körper. Das Opfer ist erbracht, die Götter gewogen gestimmt und Ragnars Söhne können endlich aufbrechen, um ihren Vater zu rächen.

Eine Rache, die äußerst grausam ausfallen soll. Nachdem Aelles Männer in der Schlacht dem gewaltigen Heidnischen Heer unterliegen, ziehen Ivar, Bjorn und Co. mit dem angelsächsischen König im Schlepptau zur Hinrichtungsstätte ihres Vaters. Doch dessen Leiche ist verschwunden. Aelle bietet ihnen im Austausch gegen sein Leben "alles, was ihr wollt", doch Ragnars Söhne und ihre Krieger zeigen keine Gnade – im Gegenteil. Aelle wird in Staffel 4 zum Blutadler. Bleibt lediglich abzuwarten, was die große "Vikings"-Armee als Nächstes vorhat.