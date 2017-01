"Vikings" Staffel 4 Showrunner erklären Todes-Schocker 19.01.2017 16:11 Uhr / am

Achtung, Spoiler! Staffel 4 von "Vikings" wird immer brutaler, hier jagt ein Todes-Schocker den nächsten. Warum die Wikinger einen ihrer Feinde auf besonders bestialische Weise umbringen mussten und wie es für Ragnar möglicherweise weiter geht, verrät Drehbuchautor Michael Hirst.

Die jüngsten Ereignisse in Staffel 4 von "Vikings" brechen den Fans das Herz, denn Hauptcharakter Ragnar alias Travis Fimmel (37) stirbt einen grausamen Tod. Er wird von König Aelle in eine Schlangengrube geworfen, seine Freunde und Söhne können ihn nicht retten. Doch dafür rächen sie sich und töten wiederum Aelle mit dem Ritual des Blutadlers. Krasse Szenen, die Autor Michael Hirst im Gespräch mit "EW" wie folgt erklärt: "Das sollte schon immer das Ende von Aelle sein – das Schlimmste, das die Wikinger sich vorstellen konnten, jemandem anzutun." Weiter gibt er zu Protokoll: "Armer Aelle! Es hat den Kreis komplett gemacht, weil es an der Stelle geschah, an der Ragnar starb."

Ein heikler Punkt, denn beim Blick ins Grab des "Vikings"-Charakter mussten die Zuschauer von Staffel 4 feststellen, dass Ragnars Körper gar nicht zu sehen war. Michael Hirst erklärt, dass das natürlich so interpretiert werden könnte, dass Ragnar gar nicht wirklich tot ist. Können sich die Fans wirklich Hoffnung auf eine Rückkehr machen? Hier die Antwort des Drehbuchautors: "Ich habe gehört, dass das die Diskussionen auf Social Media angefacht hat. Die Leute spekulieren, dass er zurückkommt und nicht wirklich tot ist. Das ist, so meine ich, mehr Wunschdenken."

Klingt ganz danach, als würde Ragnar nach Staffel 4 nicht von den Toten auferstehen. Weitergehen soll es aber trotzdem. Schon jetzt nehmen Ragnars Söhne die Zügel in die Hand und mischen mit ihrem Heer ihre Feinde auf. Bleibt abzuwarten, wie sich ihre Zukunft gestaltet und ob noch weitere beliebte "Vikings"-Charaktere auf brutale Art und Weise das Zeitliche segnen.