"Vikings" Staffel 5 Konflikt zwischen Ragnars Söhnen unvermeidlich 03.02.2017 18:30 Uhr / cb

Achtung, Spoiler! Nachdem es im Finale von "Vikings"-Staffel 4 zum Brudermord kam, scheint ein endgültiger Bruch zwischen Ragnars Söhnen unvermeidlich. Wie es in Staffel 5 mit den Nordmännern weitergeht, verriet nun Showrunner Michael Hirst.

Im Interview mit "Variety" kündigte der "Vikings"-Macher an, dass Ragnars Söhne in Staffel 5 getrennte Wege gehen werden – und dennoch immer in Konkurrenz zueinander stehen werden. Nachdem Ivar zuletzt Sigurd bei einem seiner Wutausbrüche mit der Axt erschlug, gibt es kein Zurück mehr. Eine Tat, die der "Knochenlose" in der kommenden Season zutiefst bereuen wird, wie Michael Hirst (64) betonte.

"Ivar ist in einer besonderen Position, das war er immer", erklärte der "Vikings"-Showrunner. "Wenn ich mich richtig erinnere, beginnt Staffel 5 mit der Beerdigung von Sigurd und Ivar weint und beteuert, er habe niemals beabsichtigt, das zu tun. Aber sein Mord an Sigurd trennt die Brüder – sie teilen sich in verschiedene Lager auf." Es stelle sich die Frage, ob der Konkurrenzkampf zwischen Ragnars Söhnen zu einer Art Bürgerkrieg eskalieren wird. Schließlich gehe es um große Gebiete, die das Große Heidnische Heer erobert hat, so Hirst. Zudem wolle jeder der jungen Wikinger sich als Ragnars wahrer Erbe beweisen.

Doch nicht nur rund um Ragnars Söhne spitzt sich die Lage in Staffel 5 zu. Floki, einer der letzten verbliebenen Charaktere der ersten "Vikings"-Generation, ist am Boden zerstört, nachdem er nach seiner Tochter nun auch Ragnar und Helga verloren hat. Er übergibt sich ganz dem Willen der Götter und lässt sich treiben – wohin es ihn dabei verschlägt ist noch völlig unklar.

Unterdessen erhebt sich zudem ein neuer Feind: der christliche Krieger-Bischof Heahmund, gespielt von Jonathan Rhys Meyers (39). Dieser habe durchaus das Potenzial, sich Ragnars Söhnen – allen voran Ivar – in Staffel 5 von "Vikings" entgegenzustellen, zeigte sich Hirst überzeugt. Er habe noch genug Stoff für mindestens zwei Seasons im Köcher, fügte er hinzu.