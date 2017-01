"xXx"-Star Nina Dobrev Unfreiwillige Nackt-Show beim Bikini-Shooting 18.01.2017 17:00 Uhr / sk

Ob am Set der "Vampire Diaries" oder von "xXx" – Nina Dobrev ist stets für einen Spaß zu haben. Doch hin und wieder erheitert die Beauty ihre Kollegen ganz unfreiwillig. Bei einem sexy Bikini-Shooting gewährte sie aus Versehen äußerst intime Einblicke.

In "xXx: Die Rückkehr des Xander Cage" ist Nina Dobrev (28) als süßer Technik-Nerd zu sehen. Dabei kennen die Fans die hübsche "Vampire Diaries"-Aussteigerin vor allem als Femme fatale. Besonders sexy sind ihre Bikini-Shootings, die ihren Traumbody stets unterstreichen. Jüngst zeigte sie ihre knackigen Kurven in der "Men's Health". Was so sinnlich aussieht, war aber alles andere als prickelnd, gab Nina nun im Live-Interview mit "AOL" zu.

"Jeder denkt immer, dass Hollywood und all diese Dinge so glamourös sind, und wenn man das Resultat sieht, verstehe ich auch, warum sie das denken – aber das ist nicht immer der Fall", erklärte Nina Dobrev. Zu einer echten Herausforderung wurde dabei ein Shooting im Bikini auf einer Hängematte. Zwei Männer aus der Crew sollten das Gestell festhalten und einer konnte dabei tiefe Einblicke erhaschen. "Ich schaute auf und suchte mit dem Gentleman mir gegenüber Augenkontakt. Seine Augen wurden groß und er zog seinen Hut runter. Es dauerte einen Moment, bis ich begriff, dass ich dort mit gespreizten Beinen lag und ich hatte einen wirklich klitzekleinen Bikini für diese Aufnahme an", so die "xXx"-Darstellerin.

Der Angestellte hatte somit einen freien Blick auf ihre Bikinizone. "Super, super-peinlich", fand Nina Dobrev diese unfreiwillige Nackt-Show daher auch. "Ich schaute ihn nur an und meinte: 'Es tut mir so leid oder gern geschehen? Ich weiß es nicht.'" Ob die Schönheit aus "xXx" dem Herren einen Gefallen getan oder ihn überfordert hat, weiß wohl nur er selbst.

Vielleicht könnte Nina Dobrev aber schon in Kürze den "Vampire Diaries"-Zuschauern einen großen Traum erfüllen: Falls sie im Finale der Staffel 8 noch ein letztes Mal als Elena Gilbert zu sehen ist. Doch wird sie tatsächlich ihr Comeback feiern? "Ich habe in der Vergangenheit nie Geheimnisse ausgeplaudert und damit werde ich jetzt definitiv auch nicht anfangen. Sorry Leute, ich darf darüber nicht sprechen", hält sie sich vage.