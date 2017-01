YouTube-Star Bibi macht einen Schwangerschaftstest 24.01.2017 11:43 Uhr

Jetzt per E-Mail teilen

Plant YouTube-Star Bibi etwa bereits Nachwuchs? In ihrem neuesten Clip macht sie einen Schwangerschaftstest.

Erwartet YouTube-Star Bibi von "BibisBeautyPalace" etwa ein Kind? In ihrem neuesten Clip macht sie einen Schwangerschaftstest. Doch was steckt wirklich dahinter? Mit ihrem Freund Julienco ist sie bereits seit 2009 zusammen. Doch will Bianca Heinicke, wie sie mit richtigem Namen heißt, schon Mutter werden? Im Video erfahrt mehr.