YouTube-Star Shirin David Intime Einblicke in sexy Fotoshooting 11.01.2017

Dass Shirin David sich gerne in sexy Outfits zeigt, ist nichts Neues. Nun präsentiert sich die YouTube-Beauty allerdings äußerst freizügig auf Instagram – und gewährt ihren Fans dabei einen Blick hinter die Kulissen eines großen Fotoshoots.

Lediglich in einen hautengen rosa Body und glänzende High Heels gehüllt blickt YouTube-Ikone Shirin David (21) geduldig zur Seite, während ein Stylist mit einem Spray in der Hand neben ihr steht. Alle Scheinwerfer und Kameras sind auf die Internet-Starlet gerichtet, während diese auf ihrem Instagram-Account gleich doppelt tief blicken lässt. Zum einen zeigt der Schnappschuss, was während eines Shootings um Shirin herum passiert, zum anderen weist das gewagte Outfit der Netz-Schönheit einen Ausschnitt auf, der beinahe bis zum Bauchnabel zu reichen scheint.

Um bösen Kommentaren von Hatern zuvorzukommen, verpasst Shirin David ihrem Beitrag einen bissigen Titel: "Bevor du sagst, ich wäre 'speziell' oder 'zu viel' – frag dich selbst, bist du überhaupt 'genug'?" Eine klare Kampfansage, die den Fans der YouTube-Schönen imponiert. "So wahr" und "Mega stark", befinden Shirins Instagram-Follower einvernehmlich. Auf den Support ihrer Shirizzles kann sich die Social-Media-Lady eben voll und ganz verlassen.

Die herausfordernden Worte an ihre Kritiker kommen jedoch nicht von ungefähr. Shirin David musste zuletzt vermehrt Kritik an ihren Stylings einstecken. Seit die wandelbare Fashionista kürzlich vom YouTube- zum TV-Star avancierte, musste sie sich gegen einen regelrechten Shitstorm zur Wehr setzen. Besonders ihre ständig wechselnden Perücken waren den Nörglern ein Dorn im Auge.

Unterstützung gab es von einer anderen Promi-Dame: Daniela Katzenberger (30) nahm Shirin via Facebook in Schutz. Die Haare allein seien für sie kein Grund, jemanden nicht zu mögen. "[…] deswegen kann sie doch trotzdem nett sein? Sympathie mache ich jetzt nicht an Perücken fest", befand die Katze schlicht.