YouTube-Star Shirin David Krasse Typveränderung für 2017 geplant? 05.01.2017

YouTube-Star Shirin David: Krasse Typveränderung für 2017 geplant?

YouTube-Beauty Shirin David ist bekannt dafür, ihren Look ständig neu zu erfinden. Nun teaserte das Internet-Starlet eine erneute Typveränderung für 2017 an. Prompt rätseln die Fans, was Shirin sich diesmal einfallen lässt.

"Wie wird 2017 wohl aussehen?", fragte die YouTube-Trendsetterin ihre Follower auf Instagram. Dazu teilte Shirin David (21) eine puzzleartige Übersicht ihrer Looks der letzten vier Jahre – im Comic-Stil. Schnell ist zu erkennen: Von 2013 bis 2016 wechselte die Netz-Ikone sowohl Frisur als auch Haarfarbe und das mehr als einmal. Ihren Fans gefällt es.

Die Shirizzles sind sich einig: Egal, was nun kommen mag, es kann nur gut werden. "Du bist sowieso immer schön!", befinden ein User. Ob mit brauner Mähne wie 2013 oder erblondet wie in jüngster Zeit, Shirin David kommt bei ihren Anhängern gut an. Kein Wunder, dass die Fashionista längst nicht mehr nur auf ihren YouTube-Kanal setzt. Mittlerweile können ihre Fans auch jede Menge Merchandise-Artikel ihres Idols erwerben. Ob süße Shirts oder Caps mit "Slay them all"-Print, der Shirizzle-Shop bietet alles, was das Fan-Herz begehrt.

2017 könnten noch mehr der heißen Teile auf den Markt kommen. "Erst einmal gibt es 'normalere' Sachen für jeden Typ – später folgen Limited Editions und Specials", erklärte Shirin David anlässlich des Release der ersten Stücke auf Twitter.

Kürzlich brachte die YouTube-Schöne zudem ein Beauty-Kit in Zusammenarbeit mit dem Label "Benefit Cosmetics" heraus. Mittlerweile ist das exklusive Make-up-Täschchen ausverkauft, wie Shirin David selbst stolz auf Instagram verkündete.

Was sich Shirin David für 2017 einfallen lässt? Das wird der YouTube-Moneymaker seine Follower sicherlich schon bald via Social Media wissen lassen.