Zayn Malik bekommt Korb Gigi Hadid lehnt Antrag ab 22.12.2016 13:39 Uhr / tr

Zayn Malik und Gigi Hadid gelten als echtes Traumpaar. Dennoch soll die Laufstegschönheit einen Heiratsantrag des britischen Beaus abgelehnt haben. Steht die Beziehung nun vor dem Aus?

Seit rund einem Jahr sind Zayn Malik (23) und Gigi Hadid (21) ein Paar und offenbar nach wie vor schwer verliebt, wie gemeinsame öffentliche Auftritte und diverse Liebes-Pics und Botschaften in den sozialen Netzwerken zeigen. Nun wollte der "One Direction"-Aussteiger angeblich sogar den nächsten Schritt in der Beziehung wagen – und erhielt eine Abfuhr vom "Victoria's Secret"-Engel. "Zayn hat Gigi kürzlich gefragt, ob sie ihn heiraten will", so eine Quelle des "Life & Style"-Magazins. Der Grund: "Sie ist erst 21 und fühlt sich noch nicht bereit, den Bund fürs Leben einzugehen. Und so hat sie ihn abgelehnt."

Doch angeblich gibt es noch einen anderen Grund, warum Gigi Hadid den ehemaligen "One Direction"-Star in naher Zukunft nicht heiraten mag. In dieser Beziehung sei ihre Mutter Yolanda Hadid ein unglückliches Vorbild, wie der Informant weiter erklärte: "Sie hat gesehen, wie ihre Mutter zwei schmutzige Scheidungen erlebte. Und deshalb möchte sie hundertprozentig sicher sein, dass Zayn Malik der Richtige ist, bevor sie den Bund fürs Leben mit ihm schließt."

Wer weiß, vielleicht entscheidet sich die Laufstegschönheit beim nächsten Antrag des Hotties anders. Ein Geheimnis dürfte eine Verlobung von Gigi Hadid und Zayn Malik auf alle Fälle nicht lange bleiben, ist eine Plaudertasche von "Hollywood Life" überzeugt: "Sollten sie sich verloben, ist das nichts, was Gigi verstecken würde. Sie ist stolz darauf, Zayn zu daten. Sollte sie ihn heiraten, gibt es nicht die Möglichkeit, dass sie ein Geheimnis daraus macht."