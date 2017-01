Zayn Malik hatte Geburtstag Überraschung von diesem "One Direction"-Star 13.01.2017 11:34 Uhr / sk

Alles Gute, Zayn Malik! Der ehemalige "One Direction"-Star hatte am Donnerstag Geburtstag und wurde zahlreich beglückwünscht. Zur großen Überraschung auch von einem seiner Ex-Bandmates.

Nach seinem Ausstieg bei "One Direction" wirkte es ganz so, als wären Zayn Malik (24) und die Bandmitglieder im Zoff auseinander gegangen. Kühle Stimmung herrschte vor, hin und wieder fielen böse Worte. Doch jetzt, an dem Geburtstag des "Pillowtalk"-Hitmakers, zeigt sich, dass der Krach so groß nicht sein kann. Liam Payne (23), mit dem er damals Songs wie "Drag Me Down" schmetterte, gratulierte ihm zu seinem Geburtstag auf Twitter. "Alles Gute zum Geburtstag, Bro! Ich hoffe, alles ist gut und du hast einen schönen Tag, ihn zu feiern."

Eine große Überraschung, da es bislang nicht danach aussah, als würden die "One Direction"-Mitglieder wieder auf einen grünen Zweig mit Zayn Malik kommen. Umso erfreuter waren die Fans, als sie den Tweet entdeckten. Tausende überschlugen sich mit rührenden Reaktionen. So hieß es darunter etwa "Mein Herz", "Ich weine" oder "Das hat meinen Tag so viel besser gemacht". Eine tolle Geste, die die Anhänger hoffen lässt, dass bald Frieden einkehrt und die Jungs sich wieder annähern. Zu einer Reunion mit Zayn Malik wird es jedoch wohl kaum kommen.

Dieser ist erfolgreich mit seinem Solo-Projekt unterwegs und begeisterte erst kürzlich mit einer Kollaboration mit Taylor Swift (27) für "Fifty Shades of Grey 2". Und offenbar hat die Zusammenarbeit die beiden zusammengeschweißt. Auch Taylor Swift gratulierte Zayn Malik via Instagram zu seinem Geburtstag. "Happy Z Day", schrieb sie dort und teilte einen Teaser zu ihrem neuen gemeinsamen Video.

Besonders rührend waren auch die Glückwünsche von Freundin Gigi Hadid (21). Diese teilte auf Instagram ein Bild von ihrem Schatz Zayn Malik und schrieb dazu: "Happy Birthday, mein Schöner! Ich bin so froh, eine Seele wie dich zu kennen und zu lieben. Ich wünsche dir das beste Jahr überhaupt!"