Zayn Malik in "Fifty Shades of Grey 2" Video mit Taylor Swift lässt Fans ausrasten 27.01.2017 11:05 Uhr / cb

Endlich ist das lang ersehnte Video zum "Fifty Shades of Grey 2"-Soundtrack draußen: Zayn Malik und Taylor Swift lassen es darin richtig krachen und begeistern die Fans mit ihren sexy Szenen.

Knisternde Erotik verspricht nämlich nicht nur der Trailer zu "Fifty Shades of Grey 2", auch Zayn Malik (24) und Taylor Swift (27) wissen ihre Vorzüge perfekt in Szene zu setzen. Im neuen Video zum offiziellen Soundtrack, "I Don't Wanna Live Forever", spielen die beiden die Hauptrollen in einem intensiven Liebesdrama und bringen die Fans in den sozialen Medien zum Kochen.

"Zayn und Taylor sehen so gut aus", "Ich bin sprachlos" oder "Taylor Swift schafft es, mich in 30 Minuten zu töten und wiederzubeleben" lauten nur einige der Twitter-Reaktionen zu "I Don't Wanna Live Forever". Zayn Malik mit Bart und perfekt sitzendem, schwarzen Anzug und Taylor Swift in schwarzer Spitzen-Unterwäsche auf dem Bett sind offenbar genug, um die Fans in komplette Aufregung zu versetzen.

Das Video zum Soundtrack zu "Fifty Shades of Grey 2" wurde laut "Hollywood Life" im historischen St. Pancras Renaissance Hotel in London gedreht – eine perfekte Location für den atmosphärischen Clip, in dem die beiden Popstars vor Leid über den Verlust ihrer Liebe fast zergehen. Gegen Ende beginnt der Ex-"One Direction"-Star gar, das Hotelzimmer in Schutt und Asche zu legen. Aber auch die gemeinsamen Szenen, getaucht in mysteriöses rote und blaues Licht, haben es in sich und sprühen nur so vor Erotik.

Keine Frage, mit dem tollen Song und dem Video zu "I Don't Wanna Live Forever" liefern Zayn Malik und Taylor Swift die perfekte Vorlage für "Fifty Shades of Grey 2". Die Bestseller-Verfilmung mit Jamie Dornan (34) und Dakota Johnson (27) kommt am 9. Februar in die deutschen Kinos.