Zayn Malik singt mit Taylor Swift Gigi Hadid eifersüchtig wegen SM-Duett? 22.12.2016 15:02 Uhr / sk

Mit ihrem "Fifty Shades of Grey"-Duett ist Zayn Malik und Taylor Swift eine riesige Überraschung gelungen. Der sexy Track ist ein voller Erfolg – doch angeblich ist eine davon gar nicht begeistert: Gigi Hadid. Ist die Freundin des Sängers wirklich eifersüchtig?

Das zumindest weiß das "Star"-Magazin zu berichten. Demnach sehe Gigi es nicht gern, dass Zayn Malik (23) und Taylor Swift (27) gemeinsam Musik machen. "Gigi vertraut Taylor, aber sie fand es nicht gut, dass sie so eng mit Zayn zusammengearbeitet hat. Taylor kann extrem charmant sein, also hielt sie die ganze Zeit den Kontakt mit den beiden, während sie unterwegs war", will eine anonyme Quelle wissen. "Es ist kein Geheimnis, dass sie und Taylor in Sachen Männer den gleichen Geschmack haben", heißt es zudem. Schließlich seien beide mit Joe Jonas (27) zusammen gewesen.

Bei genauerem Hinsehen scheint diese Story jedoch großer Quatsch zu sein, wie auch das Portal "Gossip Cop" erklärt. Schließlich haben Zayn Malik und Taylor Swift für das Duett gar nicht wirklich eng zusammengearbeitet – beide nahmen ihre Parts für "I Don't Wanna Live Forever" getrennt in unterschiedlichen Studios auf. Es gibt also keinerlei Anlass, überhaupt eifersüchtig zu sein.

Zudem verriet Zayn Malik höchstpersönlich erst vor wenigen Tagen, dass seine Liebste Gigi Hadid (21) sogar dazu beigetragen hat, dass er und Taylor Swift einen gemeinsamen Song aufnehmen. In der Radiosendung "Elvis Duran and the Morning Show" erklärte er: "Gigi erwähnte mir gegenüber, dass (Taylor) der Song gefiel, also wusste ich bereits irgendwie im Hinterkopf, dass sie ihn mochte. Ich meinte, dass ich sie fragen würde, ob sie mit dabei sein möchte und sie war cool damit."

Eine etwas andere Geschichte wusste ein Informant des "Heat"-Magazins kürzlich zu berichten: Demnach habe Gigi Hadid ihre Freundin Taylor Swift darum gebeten, gemeinsam mit Zayn Malik einen Song aufzunehmen, um dessen Karriere etwas anzukurbeln: "Taylor Swift hätte den Song mit jedem machen können – es wäre ohnehin ein Hit geworden – aber sie hat ihn Gigi zuliebe mit Zayn gemacht."

Was auch immer am Ende stimmt, eines scheint klar: Von Eifersucht ist bei Gigi Hadid wirklich keine Spur. Sie freut sich offenbar sehr für den Erfolg ihres Liebsten und ihrer besten Freundin und unterstützt sowohl Zayn Malik als auch Taylor Swift wo sie nur kann.