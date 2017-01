Zayn Malik und Gigi Hadid Verliebte Grüße nach erfolgreichem Jahresstart 04.01.2017 10:14 Uhr / tr

Für Zayn Malik könnte das Jahr offenbar nicht besser starten. Der ehemalige "One Direction"-Star bringt seine erste Schuhkollektion auf den Markt. Das muss gefeiert werden – mit einem verliebten Schnappschuss mit seiner hübschen Freundin Gigi Hadid.

Das letzte Liebes-Selfie von Zayn Malik (23) und Gigi Hadid (21) liegt schon einige Wochen zurück – Zeit, die Fans mal wieder an ihrem Glück teilhaben zulassen. So teilte der "One Direction"-Aussteiger eine zuckersüße Fotocollage mit dem hübschen Model auf Instagram. Während der "Pillowtalk"-Sänger auf dem einen Pic fröhlich in die Kamera lächelt, schmiegt sich Gigi von hinten an ihm und fährt ihm liebevoll durchs wuschelige Haar. Auf dem zweiten Schnappschuss sind die Haare endgültig zerzaust, Zayn hat seinen Mund leicht überrascht geöffnet.

Weshalb Zayn Malik und Gigi Hadid sich derart ausgelassen auf Instagram zeigen, könnte einen bestimmten Grund haben: Der sexy Brite startet in der Fashionindustrie durch und bringt pünktlich zum Start ins neue Jahr seine erste Schuhkollektion auf dem Markt. Mit Giuseppe Zanotti hat er coole Sneaker entworfen. Über die Zusammenarbeit schwärmt der Hottie in einem Presseschreiben: "Ich glaube wirklich, Style entsteht durch das Ergreifen von Chancen, mutig zu sein und keine Angst davor zu haben, sich selbst zum Ausdruck zu bringen." Das versuche er mit seiner Musik, Giuseppe mit seiner Mode – das perfekte Duo also.

Deshalb habe Zayn Malik auch nicht lange gezögert, als er das Angebot für die Kollaboration bekam. Der ehemalige Kollege von Harry Styles (22), Liam Payne (23), Niall Horan (23) und Louis Tomlinson hat nicht nur lässige Sneaker entworfen, auch die angesagten Chelsea Boots gehören zur Kollektion. Ziemlich stylish diese Treter – und nicht gerade ein Schnäppchen. Ab 795 Dollar, knapp 761 Euro sind die Schuhe erhältlich. Sieht ganz danach aus, als wolle sich Zayn genau wie seine Model-Freundin Gigi Hadid in der High-Fashion einen Namen machen.