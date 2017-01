Zayn Malik und Gigi Hadid verlobt? Kein Grund für Hochzeitswirbel 20.01.2017 08:42 Uhr / tr

Die Gerüchteküche brodelt: Sind Zayn Malik und Gigi Hadid bereits verlobt? Ein "Love"-Tattoo an der Hand des Sängers und ein goldener Ring am Finger des Models deuten zumindest darauf hin. Mit einer Blitzhochzeit dürften die Fans aber trotzdem nicht rechnen – aus einem bestimmten Grund.

Manch ein Fan hört bereits die Hochzeitsglocken für Zayn Malik (24) und Gigi Hadid (21) läuten. Doch planen die zwei Turteltauben tatsächlich den nächsten Schritt? "Zayn und Gigi sind definitiv nicht verlobt", stellt eine unbekannte Quelle auf dem Klatschportal "Hollywood Life" klar. "Manchmal ist ein Tattoo eben nur ein Tattoo und ein Ring nur ein Ring!"

Weshalb Zayn Malik noch nicht um die Hand von Gigi Hadid angehalten hat, hat auch einen bestimmten Grund. "Sie sind beide noch so jung, eine Ehe steht noch nicht zur Debatte", erklärt der Informant. "Außerdem fokussieren sich beide im Moment auf ihre Karriere, sie haben keine Zeit für Ablenkungen." Oder könnte es sein, dass sich der ehemalige "One Direction"-Star vielleicht nicht seiner Gefühle sicher ist? Seiner Ex Perrie Edwards (23) machte Zayn recht zeitig einen Antrag.

Doch auch darauf hat der Vielwisser eine passende Antwort: Nur weil Zayn Malik und Gigi Hadid noch nicht bereit für eine Hochzeit seien, hieße das noch lange nicht, dass der "Pillowtalk"-Sänger schon bald vor dem Dessous-Model auf die Knie fallen könnte. "Mich würde es nicht überraschen, wenn in naher Zukunft eine Verlobung ansteht. Sie sind total verrückt nacheinander und Hals über Kopf verliebt. Sie sind ein großartiges Paar, super-entspannt und liebenswert", schwärmt die Plaudertasche.

Klingt ganz danach, als wolle Zayn Malik bei Gigi Hadid alles richtig machen. Denn seine Beziehung mit Perrie Edwards soll unter anderem aufgrund der doppelten Belastung – Karriere und Privatleben – in die Brüche gegangen sein. Doch diesmal will der Ex-Kollege von Harry Styles (22), Liam Payne (23), Niall Horan (23) und Louis Tomlinson (25) offenbar erst einmal sein Solo-Projekt in trockenen Tüchern wissen, ehe er sich voll und ganz seiner Romanze widmet.