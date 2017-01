Zayn Malik und Perrie Edwards Peinliches Wiedersehen bei den "Brit Awards 2017"? 16.01.2017 12:52 Uhr / sk

Die "Brit Awards 2017" stehen vor der Tür und sie könnten interessanter nicht werden. Denn sowohl Zayn Malik, ehemaliger "One Direction"-Star, als auch seine Ex-Freundin Perrie Edwards sind für die beste britische Single nominiert.

Wird es ein peinliches Wiedersehen zwischen Zayn Malik (24) und Perrie Edwards (23) geben? Beide werden vermutlich am 22. Februar bei den "Brit Awards 2017" aufeinandertreffen. Doch damit nicht genug: Das ehemalige Pärchen ist auch in derselben Kategorie nominiert.

Viel ist geschehen, seit Zayn Malik und Perrie Edwards sich 2015 dazu entschlossen haben, getrennte Wege zu gehen. Der 24-jährige Sänger konzentriert sich nach dem Ausstieg bei "One Direction" auf seine Solokarriere und ist privat glücklich mit "Victoria's Secret"-Model Gigi Hadid (21) liiert. Mit dieser ist er auch ganz sexy in dem Video zu seiner nominierten Single "Pillowtalk" zu sehen.

Perrie Edwards hingegen startet derzeit mit der Band "Little Mix", dem weiblichen Pendant zu "One Direction", voll durch. Und es könnte für die Mädels kaum besser laufen: An der Seite von Jesy Nelson (25), Leigh Anne Pinnock (25) und Jade Thirlwall (24) will die Ex-Freundin von Zayn Malik 2017 den amerikanischen Markt erobern.

Doch bevor es so weit ist, werden sich die 23-Jährige und Zayn Malik mit großer Wahrscheinlichkeit bei den "Brit Awards 2017" über den Weg laufen. Besonders pikant: Der "Little Mix"-Star ist für den Song "Shout Out To My Ex" nominiert. Und auch wenn Perrie Edwards dies nie bestätigt hat, soll dieser Gerüchten zufolge von niemand Geringerem als ihrem Ex Zayn Malik handeln. Denn in dem Track heißt es unter anderem: "Ich habe gehört, er macht es mit einem Model. Ja, ich gebe zu, das tut weh, aber ich bin darüber hinweg."

Ein Seitenhieb in Richtung Zayn Malik und Model Gigi Hadid? Immerhin war Perrie Edwards zwei Jahre mit ihrem Verflossenen zusammen. Viel mehr noch: Die beiden waren sogar verlobt. Doch es scheint so, dass die "Little Mix"-Beauty nun endgültig über den ehemaligen "One Direction"-Schnuckel hinweg ist. Laut "Hollywood Life" soll sie nämlich mittlerweile den Arsenal-Fußballer Alex Oxlade-Chamberlain (23) daten.