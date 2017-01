Zayn Malik und Taylor Swift Randale im Hotelzimmer 10.01.2017 15:48 Uhr / tr

Randale in London: Zayn Malik und Taylor Swift sollen in einem Hotelzimmer eine Spur der Verwüstung hinterlassen haben. Was ist bloß in die "Fifty Shades of Grey 2"-Stars gefahren?

Keine Sorge, es handelte sich nicht um einen Ausraster von Zayn Malik (23) oder Taylor Swift (27). Vielmehr verwüsteten die Sängerin und das ehemalige "One Direction"-Mitglied das Hotelzimmer in der britischen Hauptstadt im Namen der Kunst. Wie "The Sun" berichtet, drehten die Superstars das Video zu ihrem gemeinsamen Song "I Don't Wanna Live Forever", dem Duett zu "Fifty Shades of Grey 2". Und den Dreh haben sich Zayn und TayTay offenbar einiges kosten lassen.

Dem Bericht zufolge drehten Zayn Malik und Taylor Swift in einem Hotel, in dem die Zimmer bis zu 2.500 Pfund die Nacht kosten, was umgerechnet einer Summe von rund 2.900 Euro entspricht. Und in ihrer Suite tobten sie sich offenbar so richtig aus. Laut einem Augenzeugen soll der "One Direction"-Beau den "Raum in Stücke gelegt", "Kissen zerrissen und eine Lampe gegen die Wand" geschmissen haben. Aber auch Taylor Swift durfte ran, sie zündete demnach die Gardinen im Zimmer an. Damit das Hotel aufgrund der Dreharbeiten nicht evakuiert werden musste, sei der Feueralarm vorab abgestellt worden. Und: "An einem Punkt hat Taylor den Spiegel im Bad zertrümmert."

Doch was können Fans vom fertigen "Fifty Shades of Grey 2"-Clip erwarten? "Alle Szenen wurden sorgsam geplant. Es wird ein sehr sexy Video werden. Zayn war elegant gekleidet und Taylor trug Strumpfbänder und High Heels", plauderte der Informant weiter aus. Wann das Video veröffentlicht wird, ist nicht bekannt. "Fifty Shades of Grey 2" startet auf alle Fälle am 9. Februar 2017 in den deutschen Kinos.