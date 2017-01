Zayn Malik und Taylor Swift Überraschung im neuen "Fifty Shades of Grey"-Video 09.01.2017 15:05 Uhr / cb

Zayn Malik arbeitet aktuell offenbar am Video zum "Fifty Shades of Grey"-Duett mit Taylor Swift. Und Spekulationen zufolge könnte es eine sexy Überraschung für die Fans geben.

Im vergangenen Monat überraschten Zayn Malik (23) und Taylor Swift (27) Fans und Musikwelt mit einem Duett zu "Fifty Shades of Grey 2". Jetzt wurde der "One Direction"-Aussteiger in London am Set zum dazugehörigen Musikvideo gesichtet, zahlreiche Pics und Kommentare in den sozialen Netzwerken zeugen von den Dreharbeiten. Doch die vielen Bilder lassen es auch in der Gerüchteküche brodeln: Kann es sein, dass seine Liebste Gigi Hadid (21) einen sexy Auftritt im Clip haben wird?

Zwar wurde die "Victoria's Secret"-Schöne nicht am Set gesichtet. Doch wie Schnappschüsse von Fans auf Instagram zeigen, war Gigi Hadid am Wochenende zumindest ebenfalls in der britischen Hauptstadt unterwegs. Und es wäre nicht das erste Mal, dass Zayn Malik seine Liebste in einem seiner Musikvideos mitspielen lässt. Bereits im Clip zu "Pillowtalk" hatte sie einen sexy Auftritt. Für Gesprächsstoff sorgte überdies die Abwesenheit einer anderen Person: Taylor Swift wurde ebenfalls nicht bei den Dreharbeiten gesichtet, obwohl die Fans bis zuletzt darauf hofften: "Zayn am Set vom 'I Don't Wanna Live Forever'-Musikvideo in London. Lasst uns hoffen, dass Taylor Swift auftaucht." Ob der "One Direction"-Aussteiger das Video etwa ohne seine Kollabo-Partnerin dreht?

Das scheint eher unwahrscheinlich zu sein. Überdies soll sich Taylor Swift laut "Hollywood Life" Gerüchten zufolge ebenfalls in London aufgehalten haben. Die endgültigen Antworten auf alle Fragen rund um den Clip gibt es spätestens bei der Veröffentlichung. Allzu lange wird das vermutlich nicht mehr dauern, denn bereits am 10. Februar 2017 erscheint "I Don't Wanna Live Forever" auf dem offiziellen Soundtrack von "Fifty Shades of Grey 2". Und das Video dazu dürfte zeitnah auf den Markt kommen.