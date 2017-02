Zayn Malik verzückt von Gigi Hadid Großes Kompliment für Mama Malik 08.02.2017 12:37 Uhr / wa

Zayn Malik und Gigi Hadid sind ein echtes Traumpaar, immer wieder zeigen die Turteltauben ihre Liebe in der Öffentlichkeit. Dass sich die Beauty auch gut mit der Mutter ihres Freundes versteht, machte sie nun in einem witzigen Video deutlich.

Liebe geht durch den Magen, dieser Spruch könnte auch auf Zayn Malik (24) und Gigi Hadid (21) zutreffen. Bereits in der Vergangenheit verriet die Laufstegschönheit, dass Kochen zu ihren großen Leidenschaften gehört. In einem neuen Video für das "Vogue"-Magazin legt sie nach und präsentiert ihre Kochkünste der Kamera. Und bei der netten Plauderei in der Küche verriet sie auch ein Geheimnis aus dem Privatleben mit ihrem Liebsten.

In dem witzigen Clip ist Gigi Hadid in einer Doppelrolle zu sehen, einmal als Köchin in Weiß gekleidet, und einmal als sie selbst in einem bauchfreien gestreiften Pullover. Auf dem Programm steht die Zubereitung eines Klassikers der englischen Küche, eines Yorkshire-Puddings. Während die "Victora's Secret"-Schöne kocht, nutzt ihr Clip-Alter-Ego die Gelegenheit, Fragen rund ums Thema Kochen zu stellen. Unter anderem, welches Restaurant in der Welt ihr das Liebste sei. Und die Antwort dürfte vor allem Zayn Malik und dessen Mama verzücken, denn Gigi wählte "das Haus von der Mutter meines Freundes." Überdies offenbarte sie die größte Angst, die sie in der Küche hat: Dass sie für eine Gruppe von Leuten kocht – und versagt.

Mit ihrem Freund Zayn Malik kocht sie indes sehr gerne, wie Gigi Hadid bereits in der Vergangenheit in einem Interview mit dem Magazin "Evening Standard" verriet. "Wir kochen viel zusammen und machen Kunst, wir sind wirklich beste Freunde." Das Model und das ehemalige "One Direction"-Mitglied sind seit mehr als einem Jahr zusammen, seither teilen sie immer wieder süße Pärchenbilder in den sozialen Netzwerken.