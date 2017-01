Zayn Malik von Perrie Edwards gedisst Cousine findet Diss-Song super 04.01.2017 12:57 Uhr / cb

Blut ist dicker als Wasser? Im Fall von Zayn Malik und seiner Familie trifft dieses Sprichwort offenbar nicht zu Hundert Prozent zu. Denn statt hinter dem Ex-"One Direction"-Mitglied zu stehen, feiert seine Cousine Zayns Ex Perrie Edwards total ab: Der Diss-Track von "Little Mix" hat es ihr angetan!

Während "One Direction"-Sänger Zayn Malik (23) im vergangenen Jahr seiner Solokarriere mit dem Debütalbum "Mind Of Mine" den endgültigen Anstoß verpasste, veröffentlichten "Little Mix" den Song "Shout Out To My Ex", der gemeinhin als Abrechnung mit dem Sänger angesehen wird. Schließlich singt seine Ex-Freundin Perrie Edwards (23) darin unter anderem: "Ich hoffe, sie bekommt besseren Sex / Ich hoffe, sie faked es nicht, wie ich, Baby."

Sasha Malik stört sich jedoch offenbar nicht daran, dass das Lied den Fan-Spekulationen zufolge in höchst negativer Art und Weise von ihrem Cousin Zayn Malik handelt. Sie scheint ein großer Fan des Songs zu sein, postete sie in der vergangenen Woche doch Lyrics des Tracks auf Twitter, löschte die Kurzmitteilungen allerdings angesichts der Kontroverse kurz darauf wieder. Doch am Montag änderte sie ihre Meinung offenbar und verteidigte ihre Wertschätzung für die Nummer.

"Der Fakt, dass der Song von Zayn handelt, ist mir gar nicht in den Sinn gekommen, als ich ihn gehört habe. Für mich ist es einfach nur ein Lied", so die Cousine von Zayn Malik auf Twitter. Weiter erklärte Sasha: "Wie dem auch sei, ich werde einen Menschen nicht hassen, weil er eine gemeinsame Vergangenheit mit einem meiner Verwandten hat. Beide sind weitergezogen. Die Welt sollte das auch."

Allerdings gibt sie sich auch verständnisvoll gegenüber den aufgebrachten Fans von "One Direction" und Zayn Malik. "Entschuldigung an alle, die sich von meinem Tweet angegriffen gefühlt haben. Ich verstehe, dass er leicht misszuverstehen war", so die junge Frau.

Zayn Malik und Perrie Edwards sind indes glücklich anderweitig vergeben. Der "One Direction"-Beau ist mit Topmodel Gigi Hadid (21) liiert, während Edwards Medienberichten zufolge den Arsenal-Kicker Alex Oxlade-Chamberlain (23) daten soll.