Sarah Nowak ist schwanger Baby-Überraschung bei Sarah Nowak und Dominic Harrison 20.06.2017 16:54 Uhr

Sarah Nowak ist schwanger! Das bestätigte das Management der "Promi Big Brother"-Teilnehmerin gegen über BILD Online.

Das sind mal gute Nachrichten aus dem Hause Nowak und Harrison. Die 26-jährige Teilnehmerin von "Promi Big Brother" ist schwanger! "Ja, das stimmt. Sie ist im fünften Monat schwanger. Es ist ein Wunschkind", äußerte ihr Management gegenüber BILD .

Vor Kurzem erst sind Sarah Nowak und ihr Freund, der Fitness-Trainer Dominic Harrison, in eine gemeinsame Wohnung gezogen. Jetzt wird das glückliche Paar also schon bald um kleinen Nachwuchs ergänzt. Da grenzt es fast schon an ein Wunder, dass Sarah ihren Babybauch bisher geheim halten konnte – folgen ihr doch über 425.000 Fans auf Instagram, mit denen sie regelmäßig private Schnappschüsse teilt.

Das Geschlecht und den errechneten Geburtstermin hat das glücklich Paar bisher zwar noch nicht verraten. Ihre Fans freuen sich trotzdem schon jetzt in den sozialen Medien. Und auch wir wünschen dem süßen Paar alles Gute für die kommende Zeit!

