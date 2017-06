Man soll aufhören, wenn es am Schönsten ist: am Dienstag, den 20. Juni, um 22:10 Uhr öffnen Joko und Klaas zum letzten Mal ihre Manege des Wahnsinns. Nach neun Staffeln und 136 Sendungen beenden Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf ihre wöchentliche Show, die Fernsehgeschichte schrieb. Wir haben für euch Wissenswertes aus 136 Folgen Circus HalliGalli zusammengetragen.

1. So hat es begonnen: ProSieben zeigte die erste Folge am 25. Februar 2013.

6:53 Min. Circus HalliGalli - The final season #wennsamschönstenist Liebe Fans von Circus Halligalli, liebes Internet! Wir würden uns freuen, wenn ihr euch ein paar Minuten Zeit nehmt und dieses Video anschaut. Wir... Zum Video

2. HalliGalli Binge-Watching: Wenn man alle Folgen am Stück gucken möchte, braucht man 4 Tage, 16 Stunden und 30 Minuten ohne Pause.

3. Wahnsinn mit Haltung: Das Video #mundaufmachen zum Thema Fremdenhass in sozialen Netzwerken wurde über 5,45 Millionen Mal angeschaut. Damit ist es das meistgeklickte Circus HalliGalli Video auf Youtube. (Stand: 19. Juni 2017)

4. Ein Bestseller: Klaas' Autobiographie "Ich bin dann mal Kult" (die natürlich von Joko verfasst wurde) wurde über 100.000 Mal bestellt. Hätte das Buch eine ISBN-Listung, wäre das literarische Meisterwerk sehr wahrscheinlich in die Bestseller-Listen aufgestiegen.

5. Duo zum Vernaschen: Circus HalliGalli ist die einzige deutsche Fernsehsendung mit eigenen Schokoladen von Ritter Sport. Zum RED NOSE DAY sind die limitierten Editionen "Vollmilch-Randale mit Flakes" und "Joghurt-Klatsche mit Crunch" erschienen.

6. Dauergast mit Bonuskarte: Schauspieler Matthias Schweighöfer nahm insgesamt acht Mal auf dem Circus-Sofa Platz.

16:44 Min. Zu Gast: Matthias Schweighöfer & Alexandra Maria Lara Das Urgestein der Studiogäste, Matthias Schweighöfer, schau endlich wieder bei uns vorbei. Diesmal hat er seine Kollegin Alexandra Maria Lara einge... Zum Video

7. Spezielle Wünsche der #HalliGalli-Gäste: Für ihren zehnminütigen Backstage-Aufenthalt bestand eine Band auf ein Dart-Set und einen Billard-Tisch. Zusätzlich wurden ihnen kurz vor ihrer Performance frische Unterhosen gebügelt. Andere Bands forderten mal Schuhsohlen aus Lammfell, mal einen speziellen Honig für 60 Euro. Dieser stand nach der Show unangetastet in der Garderobe. Er schmeckt übrigens wie jeder andere Honig auch. Alle Wünsche wurden natürlich gerne erfüllt.

8. Stars in der Manege: In 136 Folgen besuchten über 400 große deutsche Prominente, die Besten der Musikszene und Hollywood den Circus. Eine Auswahl: Kings of Leon, Elyas M'Barek, Herbert Grönemeyer, Lena Meyer-Landrut, Wladimir Klitschko, Ryan Reynolds, Ashton Kutcher, Barbara Schöneberger, Benedict Cumberbatch, Robbie Williams, Ed Sheeran, Dwayne "The Rock" Johnson, Zac Efron, ...

8:51 Min. Zu Gast: Ed Sheeran Singer, Songwriter, Multitalent. Ed Sheeran zaubert seine Gitarre hervor und lässt damit komplette Herzen höher schlagen. Zum Video

9. Wahnsinnige Wegbegleiter: Palina Rojinski, Olli Schulz, Oma Violetta, Evil Jared, Udo Walz und Oliver Kalkofe begleiten Joko & Klaas seit vielen Jahren.

10. Auf den Circus: Die Studio-Bar diente nicht nur als Kulisse - sie war mit echtem Alkohol gefüllt und wurde nach Aufzeichnungen gerne aufgesucht. Joko & Klaas saßen dann auf einen Whisky mit dem Team zusammen.

Die letzte Folge „CIRCUS HALLIGALLI“ am Dienstag, 20. Juni 2017, um 22:10 Uhr, auf ProSieben.