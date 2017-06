Die Arztserie "Code Black - Ärzte am Limit" meldet sich mit Staffel 2 auf ProSieben zurück. Ab 12. Juli kommt immer mittwochs um 22:10 Uhr eine neue Folge der beliebten Krankenhausserie rund um die Notaufnahme des berüchtigten Angels Memorial Hospitals in Los Angeles.

© Paul Sarkis 2015 ABC Studios

Auch in Staffel 2 herrscht in der Notaufnahme des Angels Memorial der permanente Ausnahmezustand Code Black und die taffe Ausbildungsleiterin Dr. Leanne Rorish und ihr Team kämpfen um das Wohl der Patienten. Rorish führt ein strenges Regiment und duldet keine Verfehlungen - besonders bei den "Neuen" nicht.

Los geht's am 12. Juli um 22 Uhr mit der Folge "Das zweite Jahr": Am Strand von Malibu wurden Jugendliche bei einer Haiattacke schwer verletzt. Angus' Bruder Mike ist zusammen mit dem Arzt der Army, der das Team der Notaufnahme schulen soll, vor Ort im Einsatz. Als die Patienten geborgen sind, ereignet sich ein schwerer Unfall: Dr. Layton fällt aus dem Helikopter ... Unterdessen hat das Team in der Notaufnahme nicht nur mit den Verletzten vom Strand alle Hände voll zu tun, sondern muss auch noch die neuen Assistenzärzte betreuen.