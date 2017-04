2:03 Min. Preview: Panik bei Céline! Bei diesem GNTM-Shooting müssen die Mädchen einen langen Atem bewahren, denn es geht unter Wasser. Mit langen, schweren Kleidern müssen die Kandida... Zum Video

Dieses GNTM-Shooting verlangt den Kandidatinnen alles ab! Mit einer Sauerstoffmaske geht es unter Wasser, keine einfache Aufgabe für Nicht-Wassernixen!

Gerade Céline hat panische Angst unter Wasser und betitelt es tränenüberflossen als ihr "Horrorshooting". Wird sie das Fotoshooting im Wasser trotzdessen meistern oder ist ihre Angst zu groß?

Auch Romina geht es da nicht anders und sagt: "Das war das schlimmste Shooting, was ich bisher hatte".

Die meist negativ eingestellte Kandidatin Sabine steht dem Shooting diesmal positiv gegenüber und ist guter Dinge. Dieses revidiert sie jedoch recht schnell, als sie an der Reihe ist. Wie schon in den vorherigen Wochen bei GNTM zweifelt sie an ihrem Können und gerät ebenfalls in Panik. Die anderen "Germany's next Topmodel" Kandidatinnen sind genervt von ihrem erneuten dramatischen Auftritt und können Sabine nicht verstehen. Wird sie das Shooting trotzdem fortsetzen und ein gutes Foto ergattern können?

