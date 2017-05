Anh und Romina werden sich in der nächsten Woche im Shoot Out gegeneinander beweisen müssen – denn Heidi hat entschieden: nur eine von beiden soll weiterhin die Chance haben "Germany's next Topmodel" zu werden.

Das trifft die beiden #GNTM Kandidatinnen besonders schwer. Beide sind in Team Michael und noch dazu gute Freundinnen! Die Models sind alle überrascht. Auch Rausfliegerin Sabine : "Damit hätte wirklich keiner gerechnet." Obwohl Heidi sagt, dass die beiden für "lange Zeit überzeugt" haben, konnten Anh und Romina in dieser Woche einfach nicht zu 100% punkten - und sind damit wieder auf das Radar der #GNTM Jury gerückt, denn unter den Top 9 fällt jeder Fehler gleich mehr ins Gewicht. Und Romina hatte selbst ein ungutes Gefühl beim Unterwasser Shooting.

Die Reaktionen in Team Michael sind eindeutig. Leticia möchte, dass keiner von beiden geht: "Ich glaub schon, dass ich auch weinen werde, wenn eine von den beiden geht – egal wer!" Und auch Carina ist sich sicher: "Egal wer rausfliegt, es werden Tränen fließen."

Lynn aus dem gegnerischen Team weiß nicht, wer von beiden das Shoot Out verlieren wird: "Beide sind sehr stark!". Auch Serlina zeigt Verständnis: "Beide wollen ins Finale und da muss man halt einfach jetzt ein bisschen an sich denken. Es ist ein Wettkampf."

Anh und Romina selbst trifft das Shoot Out natürlich am härtesten: "Das ist einfach ein scheiß Gefühl!" kommentiert Romina die Situation. Und auch Anh findet "Gegen 'ne Freundin anzutreten ist gar nicht cool." Wie das Shoot Out ausgehen wird und wer weiterhin die Chance bekommen wird „Germany’s next Topmodel“ zu werden erfahrt ihr am Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben.