© ProSieben/Martin Bauendahl

Schon vor ihrer Teilnahme bei "Germany's next Topmodel" hat Carina die Mode gelebt! Sie trägt am liebsten Markenkleidung und hat sogar schon für Karl Lagerfeld gearbeitet! Feiern geht sie am liebsten auf Promiparties im Pariser Nachtleben. Tatsächlich hat sie sogar schon einmal eine Einladung für eine Partynacht mit Justin Bieber abgelehnt!

2:35 Min. Carina: "Ich habe Justin Bieber versetzt!" Die 19-jährige Carina lebt den Traum vieler Mädchen: Sie lebt in Paris, wird zu angesagten Promiparties eingeladen und hat sogar schon für Karl Lag... Zum Video

"In der Schule hatte ich die Titel "Mrs. Arrogant" und "Mrs. Mittelpunkt", erklärt die 19-Jährige. Ihr ist klar, dass sie polarisiert und dass das nicht Jedem schmeckt. Sie kennt ihre Wirkung auf andere ganz genau und ihr ist bewusst: Entweder man mag sie, oder eben nicht!

Dabei sollten sich die anderen Kandidatinnen vor ihr in Acht nehmen, denn: Wenn Carina sich etwas in den Kopf gesetzt hat, zieht sie es auch durch! Wieso sie Topmodel werden sollte und was es mit der Story mit Justin Bieber auf sich hat, erzählt sie euch in ihrem Vorstellungsvideo !

Ob Carina die Jury von sich überzeugen kann, erfahrt ihr am Donnerstag, den 09. Februar um 20:15 Uhr auf ProSieben.