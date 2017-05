Die Siegerin von Germany's next Topmodel 2017 steht fest: Céline Bethmann aus dem Team von GNTM-Juror Thomas Hayo hat es geschafft! Sie konnte sich im großen Finale in Oberhausen gegen die Finalistinnen Serlina, Leticia und Romina durchsetzen und sich damit an die Spitze und aufs Cover der "Cosmopolitan" kämpfen!

Einen langen und harten Weg hat die GNTM-Gewinnerin Céline Bethmann hinter sich, doch nun hat sie es geschafft: Sie wurde von Heidi Klum zu "Germany’s next Topmodel 2017" gekürt! Die Freude ist riesig und sie kann es gar nicht recht glauben. Nach 16 Wochen und etlichen Höhen und Tiefen hat sie ihr Ziel endlich erreicht und darf sich nun Deutschlands schönstes Mädchen nennen. Zusammen mit Romina, Serlina und Leticia stand sie im Finale, doch nur sie konnte sich durch ihren Ehrgeiz und ihre permanent guten Leistungen bis auf die Spitze hochkämpfen.

Wir erinnern uns noch gut daran, wie die GNTM-Zeit der süßen und tollpatschigen 18-jährigen Schülerin aus Koblenz startete.

5:16 Min. Germany's Next Topmodel 2017 ist gekürt! Was für eine emotionale Entscheidung. Doch es ist entschieden und die Gewinnerin der 12. Staffel wird nun gebürend gefeiert. Zum Video

Schon die ersten Wochen liefen reibungslos für die schöne Céline, die nach der Schauspielerin Céline Dion benannt wurde. Denn schon in der ersten Folge sahnte sie eine Wildcard von Heidi Klum ab und durfte somit direkt in die nächste Runde einziehen! Was für eine Ehre!

Und auch auf ihren ersten großen Job musste sie nicht lange warten. Zielsicher setzte sie sich dabei gegen ihre Mitstreiterinnen durch, ergatterte den riesigen Shape-Job und durfte direkt auf das Cover des renommierten Sportmagazins einziehen.

Einzig und allein beim Bubble-Shooting hatte Céline ihre Probleme und musste um ihr Weiterkommen zittern, da sie auch mit dem anschließenden Walk nicht 100-prozentig überzeugen konnte. Doch als sie bei der Entscheidung von ihrem Freund überrascht wurde, waren alle Sorgen vergessen ...

Die Motivationsspritze ihres Liebsten verhalf ihr in der darauffolgenden Woche zu Spitzenleistungen und sie konnte den zweiten riesigen GNTM-Job an Land ziehen: den Gillette-Venus Werbedreh! Diesen Job hätte jede „Germany’s next Topmodel“-Kandidatin gerne gehabt, doch nur Céline konnte den Kunden mit ihren strahlend blauen Augen, den Sommersprossen, ihrer super Figur und ihrem frischen Look von sich überzeugen.

Jetzt hat sie damit letztendlich auch die GNTM-Jury überzeugen können, denn diese hat sich nach einem aufregenden und spannenden Finale für Céline als "Germany's next Topmodel 2017"-Gewinnerin entschieden! Wir sind gespannt, was in den nächsten Wochen auf die hübsche Brünette zukommen wird und können es nicht erwarten, ihren weiteren Weg mitzuverfolgen!

Herzlichen Glückwunsch, Céline!