Die Jobs werden von Woche zu Woche größer: Erst das Opel-Casting und nun ist Gillette an der Reihe! Diesen Job möchte natürlich jede "Germany's next Topmodel"-Kandidatin an Land ziehen. Céline kann den Kunden im Endeffekt mit ihrer natürlichen und frischen Ausstrahlung überzeugen und das Casting für sich entscheiden!