Auf einem fahrenden Bett über den Hollywood-Boulevard - und das auch noch in Dessous? Völlig utopisch? Nicht bei "Germany's next Topmodel"!

„Diese Woche steht unter dem Motto: Boys Boys Boys“. Damit eröffnet Juror Thomas Hayo die neunte Folge von "Germany’s next Topmodel". Da steht manchen Kandidatinnen natürlich die Panik förmlich ins Gesicht geschrieben: Was wird mein Freund denken? Wird er eifersüchtig sein oder womöglich Schluss machen?

8:01 Min. Serlina: "Wieder so ein Schlag in die Fresse!" Serlina denkt beim Driving Bed Shooting zu sehr an ihren Freund, das blockiert sie. Das merkt auch Rankin und sagt ihr offen, dass sie langweilig i... Zum Video

Schon am Abend bevor das Männershooting ansteht, machen sich die angehenden Models große Sorgen und viele Gedanken. Einige telefonieren mit ihren Freunden und die Freunde von Serlina und Lynn zeigen sich nicht sonderlich begeistert von dem anstehenden Fotoshooting.

5:41 Min. Romina: "Alles oder nichts!" Die Models toben sich auf dem Driving Bed so richtig aus - besonders Romina, Anh, Maja und Giuliana! Zum Video

Am nächsten Tag erfahren die GNTM-Mädchen die Shootinglocation: Ein fahrendes Bett, womit sie mitten durch Los Angeles fahren werden. Und das alles in heißer und knapper Unterwäsche! Da sind Scham und Selbstzweifel vorprogrammiert!

Céline ist die Erste und muss sich auf dem fahrenden Bett profilieren. Doch es sieht einfacher aus als es ist: Der Hollywood-Boulevard ist voller Touristen, welche laut schreiend an der Straße stehen und Fotos machen. Sich dabei noch sexy auf einem Bett mit einem halbnackten Mann fotografieren zu lassen, ist da natürlich eine Riesen-Herausforderung! Und gerade als Céline mitten im Shooting ist, passiert das Unglaubliche: es kommt zu einem Autounfall. Da konnte wohl jemand die Augen nicht auf der Straße halten bei diesem außergewöhnlichen GNTM-Shooting! Brenda ist als Nächstes dran, doch sie hat wohl nur ihren Freund im Kopf und kann sich nicht richtig auf das Fotoshooting konzentrieren.

3:29 Min. Soraya: "Mir geht's gerade scheiße!" Soraya ist das Küken unter den Kandidatinnen und kommt beim Driving Bed Shooting nicht aus sich heraus! Auch Rankin zweifelt an ihren Leistungen be... Zum Video

Serlina hat ebenfalls große Schwierigkeiten und möchte das Male-Model nicht küssen, sondern würde es lieber nur so aussehen lassen. Davon ist Fotograf Rankin natürlich alles andere als begeistert. Er feuert sie an: „Kiss him. Kiss him properly“. Doch Serlina tut sich schwer und Rankin ist gelangweilt: das war wohl nichts für Serlina.

Carina kann Rankin hingegen völlig von sich überzeugen. Sie gibt alles und zeigt keine Scheu. Auch Maja und Anh bekommen Lob von dem Starfotografen.

Die Überraschung des Shootings ist Giuliana ! Die sonst so schüchterne und zurückhaltende Brünette schnappt sich das Male-Model, verliert alle Hemmungen und küsst ihn mehrfach und sehr innig.

Nach dem Shooting ist Heidi Klum der Meinung, dass Leticia von allen „Germany’s next Topmodel“-Kandidatinnen den besten Job gemacht hat. Gar nicht zufrieden war Rankin mit Soraya, Lynn und Serlina. Brenda muss ebenfalls harte Kritik von Rankin einstecken: er sieht sie nicht als Model! Das muss Brenda erst einmal verdauen… Wird sie es im Entscheidungswalk wieder herausreißen können?