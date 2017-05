Bei "Germany's next Topmodel" geht es nun in die heiße Phase: im Halbfinale am Donnerstag geht es für die Kandidatinnen um alles, denn es wird sich entscheiden, welches Mädchen sich ein Ticket ins große GNTM-Finale 2017 sichern kann. Und dieses Finale sollte wirklich niemand verpassen, denn es passiert einiges!

Das diesjährige "Germany's next Topmodel"-Finale sollte sich wirklich niemand entgehen lassen! Am Donnerstag wird sich im Halbfinale entscheiden, welche Mädchen den Einzug ins #GNTM-Finale 2017 schaffen!

Aus Team Michael stehen die 18-jährige Leticia aus Ingolstadt und die 20-jährige Romina aus Hambrücken im Halbfinale. Team Thomas zieht dagegen noch mit doppelt so vielen Mädchen in die nächste Runde ein. In seinem Team befinden sich die beiden Koblenzerinnen Céline (18) und Serlina (22). Des Weiteren dürfen die 18-jährige Lynn aus Beckum und die 20-jährige Maja aus Langen weiterhin um den Titel im Team Thomas kämpfen. Welche Mädchen werden sich am Ende gegen ihre Konkurrentinnen durchsetzen und ins Finale von "Germany's next Topmodel 2017" einziehen?

Prominente Unterstützung liefern den Kandidatinnen im großen Live-Finale am 25.05.2017 in Oberhausen unter anderem die Weltstars Robin Schulz, James Blunt und Beth Ditto. Robin Schulz gehört zur Zeit mit rund 200 Gold- und Platin-Awards zu den erfolgreichsten DJs auf der Welt. Zusammen mit dem britischen Weltstar James Blunt, der unter anderem mit seinem Song "You are beautiful" weltweit gefeiert wird, werden die beiden den Kandidatinnen und Fans beim #GNTM-Finale ordentlich einheizen.

Die Powerfrau Beth Ditto möchte sich das riesige Event in der Arena Oberhausen mit etwa 8500 Zuschauern ebenfalls nicht entgehen lassen. Mit ihrer neuen Single "Fire" wird sie für ordentlich Stimmung sorgen und den Kandidatinnen hoffentlich etwas von der Aufregung nehmen können!