Germany’s next Topmodel 2017 steht in den Startlöchern. Schon jetzt haben wir für Euch eine exklusive Preview zur neuen 12. Staffel!

Die Aufregung steigt - in Kassel warten alle gespannt auf Heidi. Die Mädels können es kaum erwarten zu zeigen, was in ihnen steckt! Die Erwartungen dieses Jahr sind hoch – nicht nur bei der Jury. Die Kandidatinnen hoffen auf eine actionreiche Staffel.

Für sie steht fest: In diesem Jahr ist alles möglich! Natürlich werden Tränen und Heimweh im Kampf um den Titel auch nicht fehlen.

2:02 Min. Preview: "Viele werden weinen!" Es geht los! Niemand weiß, was passieren wird - denn alles ist möglich in der neuen Staffel "Germany's next Topmodel"! Fest steht: Es wird cool, es... Zum Video

Auch Thomas und Michael sind bereit für die neue Staffel. Natürlich glauben sie beide, das beste Team zu haben, aber werden ihre Mädchen auch Heidi überzeugen? In diesem Jahr müssen die Models nämlich nicht nur beim Entscheidungswalk um den Einzug in die nächste Runde bangen, sondern können jederzeit von Heidi aus dem Wettbewerb genommen werden!

Und auch in dieser Staffel erwarten die Mädels wieder harte Aufgaben. Besonders schwierig: Der Walk auf einem Gepäckband. Was die Staffel wohl sonst noch bereithält und welche Ängste und Erwartungen die Kandidatinnen haben erfahrt ihr in der exklusiven Preview!