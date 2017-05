Wow! Was für ein Halbfinale: Zuerst das einzigartige Cosmopolitan-Cover Shooting und dann noch der Red Carpet-Walk in Heidis Originalkleidern von etlichen Veranstaltungen. Und am Ende die Entscheidung: Céline, Leticia, Romina und Serlina dürfen im großen GNTM-Finale am 25. Mai um den Titel "Germany's next Topmodel 2017" kämpfen!

© ProSieben

Die Entscheidung kam mehr als plötzlich! Nach dem großen Cosmopolitan-Shooting waren die Mädchen platt und geschafft, doch Heidi Klum ist immer für eine Überraschung offen. Sie überrascht ihre Kandidatinnen mit Kleidern aus ihrem persönlichen Kleiderschrank, welche sie selbst schon auf großen Veranstaltungen getragen hat, und verkündet, dass die Mädchen diese Kleider bei der nächsten Entscheidung tragen dürfen: "... und diese ist jetzt!"

3:14 Min. So denken die Models über ihren Einzug ins Finale! Die vier Finalistinnen exklusiv im Interview: Dass Leticia, Romina, Serlina und Céline im Finale stehen und um den Titel "Germany's next Topmodel"... Zum Video

Die angehenden Models können es nicht fassen, dass die Entscheidung darüber, wer ins "Germany's next Topmodel Finale 2017" einziehen wird, noch an diesem Tag gefällt wird. Nach anfänglichen Auseinandersetzungen, wer welches Kleid tragen darf, geht die Show los. Die GNTM-Halbfinalistinnen müssen auf dem roten Teppich posieren und ihre Fähigkeiten auf dem Catwalk unter Beweis stellen.

Die Kandidatin Leticia macht den Anfang und meistert den Walk und das Posing bravourös. Auch Lynn gibt ihr Bestes auf dem Laufsteg, doch Heidi ist mit ihrer Haltung nicht zufrieden. Romina , die sich zuvor im Shoot Out durchbeißen konnte, kann die Jury ebenfalls nicht vollständig von sich und ihrem Walk überzeugen. Als Nächstes folgt Céline , welche die Jury in ihrem kurzen silbernen Kleid vollends von sich überzeugt. Maja hat das wohl schwierigste Kleid von allen, denn es ist sehr eng und daher ist sie in ihren Schritten begrenzt. Doch sie meistert die Aufgabe bravourös und die Jury ist sehr angetan von der "Germany's next Topmodel"-Kandidatin.

3:21 Min. Céline braucht zwei Anläufe beim Cosmopolitan Shooting Céline kann keine guten Posen beim Shooting liefern, sie braucht sogar zwei Anläufe für dieses wichtige Shooting! Zum Video

Serlina hat ein ähnliches Problem mit ihrem Kleid: Es ist unten sehr eng geschnitten und dazu kommt noch, dass es ihr etwas zu groß ist. Auf dem Catwalk sieht man Serlina die Unsicherheit stark an und Heidi sagt nach diesem Walk: "Wow! Serlina war vielleicht nervös!".

Diese Entscheidung ist keine einfache und gleichzeitig die wichtigste Entscheidung der ganzen Staffel, denn es geht um den Einzug in das "Germany's next Topmodel Finale 2017". Leticia darf ihr Ticket ins Finale als Erstes entgegennehmen und ist emotional berührt - die Tränen fließen. Lynn tritt als Nächstes voller Zuversicht vor die Jury, doch dieses Gefühl hält nicht lange an. Aufgrund ihrer fehlenden Jobs und der Nominierung von ihrem Mentor Thomas Hayo, kann Heidi Klum ihr kein Foto geben und sie darf nicht ins Finale einziehen. Die Enttäuschung ist riesig!

Auch Romina wurde von ihrem Mentor Michael Michalsky nominiert, daher tritt auch sie nicht mit dem besten Gefühl vor die Jury. Doch auch sie darf sich letztendlich nach langem Zittern über ein Ticket ins GNTM-Finale freuen. Team Michael zieht also komplett ins Finale ein und die Kandidatinnen sowie Michael könnten nicht glücklicher sein. Céline darf ebenfalls aufgrund ihrer beiden riesigen Jobs und aufgrund ihrer konstant guten Performance bei Fotoshootings und bei den Walks, ins Finale einziehen.

2:41 Min. Romina: "Jetzt merke ich gerade, that's it!" Romina hat ihr letztes Shooting hinter sich gebracht. Sie hat Lob vom Fotografen und Heidi geerntet, aber wird sie dieses Foto beim großen Finale a... Zum Video

Maja, ebenfalls aus Team Thomas, tritt nun vor die Jury und wird riesig gelobt. Nicht nur für ihre gute Leistung, sondern auch für ihre soziale Kompetenz. Thomas Hayo rührt Maja mit seinen Worten zu Tränen. Doch Heidi sieht Maja aufgrund ihrer fehlenden Jobs nicht im Finale und kann ihr kein Bild übergeben. Maja ist geschockt und weiß nicht, was sie sagen soll. So hat sie sich die Entscheidung nicht vorgestellt.

2:05 Min. Thomas: "Ich bin mit der ein oder anderen Entscheidung nicht ganz einverstanden!" Der Abschied von Kandidatin Maja fiel Thomas alles andere als leicht. Denn vor allem sie hatte kontinuierlich Verbesserungen an den Tag gelegt! Nic... Zum Video

Die letzte "Germany's next Topmodel"-Kandidatin, die vor die Jury tritt, ist Serlina. Sie wird von Heidi reichlich auf die Folter gespannt und sichert sich letztendlich das vierte Ticket ins "Germany's next Topmodel Finale 2017". Die Freude ist riesig!

Nun stehen also die vier GNTM-Finalistinnen fest: Es sind Leticia und Romina aus Team Michael und Céline und Serlina aus Team Thomas! Wer wird sich wohl beim großen Finale am 25.05.2017 vor Tausenden von Fans auf dem Cosmopolitan-Cover sehen und den Titel "Germany's next Topmodel 2017" ergattern?