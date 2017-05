Was für eine Woche für die GNTM-Kandidatinnen: zuerst das Shoot Out zwischen Romina und Anh , dann das Emotional-Fotoshooting und dann noch der Philipp Plein Fashion-Show Walk. Nach dem spannenden und super knappen Shoot Out musste die "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Anh die Show verlassen. Heidi Klum hat sich sehr schwer mit der Entscheidung getan, da beide Mädchen wirklich alles gegeben haben und ihren Emotionen freien Lauf gelassen haben. Doch es sollte nicht beim Rauswurf von nur einer Kandidatin bleiben! Gerade Carina , welche sonst immer mit positiven Leistungen überzeugt, hatte keine gute Woche. Sie hat es nicht geschafft, ihren Emotionen beim GNTM-Fotoshooting freien Lauf zu lassen, und beim Walk konnte sie die Jury ebenfalls nicht von sich überzeugen.

1:53 Min. Carina: "Man sieht mich hoffentlich auf dem roten Teppich wieder" Für Carina hat es diese Woche bei "Germany's next Topmodel" nicht mehr gereicht. Was sie zu der Entscheidung sagt und welche besondere Botschaft si... Zum Video

Auch Serlina hatte diese Woche große Schwierigkeiten: Beim Teaching konnte sie ihren Tränen freien Lauf lassen, als sie über den Tod ihres Vaters sprach. Doch als es dann zum eigentlichen Fotoshooting kam, wollte es einfach nicht klappen mit den Tränen und die Fotos sind dementsprechend nicht überzeugend. Daher mussten Carina und Serlina diese Woche wackeln und weiter um den Einzug ins Halbfinale zittern.

1:41 Min. Serlina: "Wenn nicht ich, wer dann?" Der Konkurrenzkampf wird den Models immer klarer, der Druck steigt. Dabei stehen auch Freundschaften auf der Probe. Denn alle Models wollen ins Hal... Zum Video

Die taffe Kandidatin Leticia hat sich beim Fotoshooting von einer ganz anderen Seite gezeigt, indem sie die Tränen laufen ließ. Auch der Walk war sehr gut und damit sicherte sie sich ein Ticket ins "Germany's next Topmodel"- Halbfinale. Auch Maja, Romina und Céline haben diese Woche mit guten Leistungen überzeugt und sind somit eine Runde weiter. Lynn hat Heidi ebenfalls sehr überrascht, da sie sich sehr schwer tut vor Fremden zu weinen, doch beim Shooting ist sie über ihren Schatten gesprungen und hat Model-Mama Heidi vollends mit ihrem Foto überzeugt.

Die Letzte, die ins Halbfinale einziehen darf, ist schlussendlich Serlina. Sie konnte die Topmodel-Jury mit ihren Leistungen mehr überzeugen als die ehrgeizige Kandidatin Carina. Für sie hat es einfach nicht mehr gereicht und sie scheidet kurz vor Schluss aus. Doch Carina nimmt die Entscheidung gelassen und sagt: "Ich hatte den schönsten Abgang, den ich mir erträumen könnte. Und die Ironie ist, dass sieben meine Lieblingszahl ist und ich gehe als siebte. Also ist es in Ordnung."

Das sind also die sechs Halbfinalistinnen: Romina und Leticia aus Team Michael und Serlina, Céline, Lynn und Maja aus Team Thomas. Nächste Woche wird es also spannend, denn es geht um den Einzug in das "Germanys's next Topmodel"-Finale, welches am 25.05.2017 live in Oberhausen stattfinden wird!