Jetzt per E-Mail teilen

Playlist Exklusiv: Date Day Das haben die Models bei ihren Dates erlebt! Überraschung: Die Kandidatinnen von "Germany's next Topmodel" dürfen mit ihren Liebsten aus der Heimat ein ganz persönliches Date verbringen! Mehr lesen

Liebespost von Heidi! Alle "Germany's next Topmodel"-Kandidatinnen werden zu individuellen Dates mit ihren Liebsten geschickt. Die Freude ist riesig!

Das wohl aufregendste Date hat Adrenalinjunkie Anh mit ihrem besten Freund Patrick: Sie machen einen Fallschirmsprung! Adrenalin pur!

Doch auch die anderen Kandidatinnen kommen nicht zu kurz: Céline und ihr Freund gehen zu einer Wahrsagerin, Romina und ihr Vater wandern in den Bergen und Carina und ihre Mutter werden von einer Limousine abgeholt und zum Rodeo-Drive gefahren, um dort ordentlich Geld beim Shoppen auszugeben!

Das verliebte Pärchen Lynn und Marcel wird zu einem Candle-Light Dinner eingeladen. Der Haken: Sie müssen selbst kochen! Keine so einfache Aufgabe für die beiden!

Bei Serlina und ihrem Bruder geht es da entspannter zu, die Geschwister verbringen den Tag am Pool - Wasserschlacht inklusive. Auch Maja und ihr Freund haben einen schönen Tag in L.A.'s größtem Skatepark.

Einzig und allein Leticia hat keinen Besuch bekommen, da ihre Eltern nicht nach Amerika kommen konnten. Wird sie den Tag alleine verbringen müssen? Zum Glück nicht, denn Heidi hat sich eine besondere Überraschung für die "Germany's next Topmodel" Kandidatin überlegt: Sie darf mit ihrem Mentor Michael Michalsky zusammen "Promiluft" schnuppern. Doch als sie erfährt, dass die beiden eine Hollywood-Tour machen sollen, ist Leticia wenig begeistert. Sie hat sich etwas anderes dabei vorgestellt... Jedoch entpuppt sich die Tour doch als eine schöne Abwechslung zu dem stressigen Alltag und sie ist am Ende glücklich und bedankt sich bei Michael für den schönen Tag.

Als die GNTM-Kandidatinnen jedoch am Abend wieder in die Modelvilla zurückkehren und Lynn und ihren Freund Marcel bei ihrem Candle-Light Dinner unterbrechen, ist die gute Stimmung dahin... Hier erfahrt ihr, was passiert ist!