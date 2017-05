Ihr wollt euren Germany’s next Topmodel Favoritinnen in der Finalwoche ein bisschen Motivation schicken und dabei selbst Spaß haben?

Dann macht mit bei der #GNTMFinale musical.ly Challenge! Nikeata Thompson, Coach von den Kandidatinnen aus Team Michael und außerdem großartige Choreographin, zeigt euch wie es geht. Sie gibt euch Choreographien und einen Walk vor. Das könnt ihr dann ganz einfach in der App nachmachen.

Außerdem könnt ihr Nikeata persönlich bei musical.ly herausfordern und gegen sie antreten! Auch unsere Germany’s next Topmodel Finalistinnen Céline, Leticia, Romina und Serlina und die All Stars machen in der Finalwoche bei der Challenge mit. Wie ihr uns in der musical.ly App findet? Ganz einfach – der Nutzername ist @germanysnexttopmodel. Wir freuen uns auf viele Tanzvideos und Topmodel-Walks von euch! Vergesst nicht den Hashtag #GNTMFinale zu setzen. Die besten musical.lys teilen wir auf unseren Social Media Kanälen - haltet die Augen offen!