Bei diesem Shooting sind starke Emotionen gefragt! Es ist das tränenreichste Shooting der Staffel und die GNTM-Kandidatinnen müssen versuchen, auf Kopfdruck in sich zu gehen und die Tränen fließen zu lassen. Was dabei für intime Geheimnisse ans Licht kommen, hätte wohl niemand geahnt... Gerade für Anh und Romina ist der Druck besonders hoch, denn sie stehen im Shoot Out und müssen Heidi Klum mit einem ausdrucksstarken Foto überzeugen, um ins Halbfinale einziehen zu können!

"Germany's next Topmodel"-Kandidatin Lynn macht den Anfang und tut sich schwer, denn sie fängt jedes Mal wieder aus Unsicherheit an zu lachen. Heidi versucht Abhilfe zu schaffen, indem sie ihr eine Videobotschaft von ihren Liebsten vorspielt. Als sie ihren Freund und ihre Mutter auf dem Bildschirm sieht, kann sie ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. Heidi ist zufrieden mit ihr, doch Lynn empfindet ihr Fotoshooting nicht als besonders gut und sagt danach:"Ich fand's scheiße."

Kandidatin Carina ist als Nächste an der Reihe. Sie tut sich schwer mit den Tränen und versucht sich mit Musik in die traurige Stimmung zu bringen. Carina hat in ihrem Leben schon viel durchgemacht, sie berichtet über ihre langjährige Beziehung und dass ihr damaliger Lebenspartner vor 1,5 Jahren ums Leben gekommen ist. "Das ist zu krass, um sowas zu erzählen. Das möchte ich niemandem überhaupt zutrauen", sagt Carina mit trauriger Stimme. Doch trotzdem wollen die Tränen nicht fließen, da sie mit der Zeit gelernt hat, mit dem Verlust umzugehen. Heidi zeigt auch ihr eine Videobotschaft von ihrer Mutter, doch dies bewirkt eher das Gegenteil. Sie freut sich mehr, als dass es sie traurig macht. Wieder einmal macht sie sich die Musik an und versucht in die melancholische Stimmung zu kommen, doch es hilft nichts und die Tränen wollen nicht auf Knopfdruck kommen. Carina und Heidi haben beide mehr erwartet.

Serlina hat eine ganz besonders traurige Geschichte: Vor vier Jahren verstarb ihr Vater. Als sie dann auch noch die Videobotschaft von ihrem Bruder sieht, welcher emotionale Worte an sie richtet, ist sie den Tränen nahe und ist sehr berührt. Dennoch tut sie sich schwer mit dem Weinen.

Als Céline ihre kleine Schwester auf dem Bildschirm sieht, fließen die Tränen wie auf Knopfdruck und Heidi ist begeistert. Auch "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Maja kann ihre Emotionen nicht zurückhalten, als sie die Liebeserklärung von ihrem Freund per Videobotschaft bekommt.

Leticia ist für ihre kühle und taffe Art bekannt. Wird sie es beim GNTM-Fotoshooting dennoch hinbekommen ihren Emotionen freien Lauf zu lassen? Sie sagt: "Ich bin nicht so der Mensch, der gerne Emotionen in der Öffentlichkeit zeigt. Es ist alles so ein Schutzmechanismus bei mir". Um Leticia zu überraschen, hat Heidi ihre beste Freundin Ramona eingeladen. Diese erzählt Heidi hinter den Kulissen von einer Bekanntschaft aus dem letzten Jahr, welche Leticia emotional sehr berührt und mitgenommen hat. An diesen Jemanden denkt Leticia anscheinend auch, als die Tränen plötzlich kommen und ununterbrochen laufen. Als Leticia Ramona sieht, fällt sie ihr überglücklich in die Arme. Endlich hat auch sie jemanden bei sich, nachdem sie als Einzige keinen Besuch in Empfang nehmen durfte in der letzten Woche.

Die letzten beiden Kandidatinnen, welche beim GNTM-Fotoshooting an der Reihe sind, sind Anh und Romina , welche sich im Shoot Out befinden. Für sie geht es bei diesem Portrait-Shooting um alles! Romina startet und schließt die Augen, schon einige Sekunden später fließen die Tränen. Heidi ist begeistert: "Sie modelt richtig dabei!". Romina hat laut Heidis Worten richtig vorgelegt. Ob Anh da wohl mithalten kann? Diese geht einige Zeit in sich und die Augen werden immer nasser. Heidi ist sich schon sicher, dass Romina das Rennen machen wird. Doch langsam aber sicher wacht Anh auf und lässt alles heraus und holt auf. Heidi ist von beiden Mädchen überzeugt und steht nun vor der Qual der Wahl.

Welche der beiden Kandidatinnen wird sie in die nächste Runde schicken? Die finale Entscheidung, und wer ins Halbfinale einzieht, erfahrt ihr hier!