Die Suche nach dem schönsten Mädchen Deutschlands geht wieder los - Staffel 12 steht in den Startlöchern!

In wenigen Wochen steht der Donnerstagabend wieder ganz im Zeichen der Schönheit: Fotoshootings, Catwalks und Challenges müssen von den „Germany’s next Topmodel“-Kandidatinnen gerockt werden! Sie geben alles, um ihren Traum zu erfüllen und Heidi Klum von sich zu überzeugen.

Dafür müssen sie es erst einmal in Team Hayo oder Team Michalsky schaffen! Die beiden Jury-Mitglieder Thomas Hayo und Michael Michalsky werfen ein kritisches Auge auf jede einzelne Kandidatin und versuchen ihre Teams mit den talentiertesten Beauties zu füllen, die das gewisse Etwas besitzen, um Topmodel zu werden.

Unzählige Mädchen wollen ihren Traum verwirklichen und haben sich beworben: Die Jury steht vor der Qual der Wahl, unter besonders vielseitigen und facettenreichen Kandidatinnen "Germany's next Topmodel 2017" zu finden! Anh fällt zum Beispiel durch ihre pinken Haare sofort auf, und auch Christina hat mit ihrem selbst geschnittenen Pony einen ganz eigenen Look. Manche Mädchen konnten bereits Erfahrungen im Model-Business sammeln, so auch Romina , die sogar schon einmal für Michael Michalsky laufen durfte! Mit Eva und Sophie planen erstmals Zwillinge, gemeinsam das Finale zu erreichen!

Entdeckt jetzt exklusiv die ersten Kandidatinnen online!

Wir zeigen euch schon jetzt die ersten Mädchen von Staffel 12: Lernt sie in ihren Vorstellungsvideos ganz persönlich kennen und überzeugt euch von ihren Modelqualitäten in den ersten Bildern.

Wenn ihr erfahren wollt, für welche Mädchen sich die Jury entscheidet und wer eine Runde weiter ist, dann dürft ihr die erste Sendung auf keinen Fall verpassen: "Germany’s next Topmodel – by Heidi Klum" startet am Donnerstag, den 9. Februar 2017, um 20:15 Uhr auf ProSieben.