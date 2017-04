GNTM-Fans können sich freuen: In diesem Jahr findet das Finale wieder in Deutschland statt! Wo die Gewinnerin gekürt wird und wie ihr euch Tickets für die Show sichern könnt, erfahrt ihr hier!

Groß, größer, GNTM-Finale 2017: Vor 8500 Fans werden Heidi Klum, Thomas Hayo und Michael Michalsky am 25. Mai 2017 in der Arena in Oberhausen die Entscheidung treffen, wer "Germany’s next Topmodel 2017" wird.

Wenn ihr live beim großen "Germany's next Topmodel"-Finale dabei sein wollt, habt ihr jetzt die Möglichkeit unter www.tickethall.de Tickets für die Show zu ergattern! Auch in diesem Jahr wird das Finale wieder das Highlight der Staffel sein - als GNTM-Fan darf man sich dieses Event auf keinen Fall entgehen lassen!