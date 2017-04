Leticia darf sich freuen: Für die Kandidatin aus Team Michael geht es endlich bergauf bei "Germany's next Topmodel". In London ergattert sie einen heißbegehrten Job - was bei Team Thomas auf wenig Begeisterung stößt...

Jetzt per E-Mail teilen

Thomas Hayo und Michael Michalsky verkünden die frohe Botschaft: Drei der "Germany's next Topmodel"-Kandidatinnen dürfen zu einem Casting nach London fliegen! Und diese drei Mädchen können sich freuen: Romina , Anh und Leticia !

4:50 Min. Ausdruck pur! Leticia ergattert ihren ersten Job! In London kann sich Leticia gegen Anh und Romina durchsetzen und bekommt somit ihren ersten Job bei "Refinery 29"! Das ist ihr Shooting und die Erg... Zum Video

Die Freude bei den drei Kandidatinnen ist riesig. Doch Leticias Laune legt sich schnell, denn sie hat eigentlich gar keine Lust nach London zu fliegen und würde lieber im Bett liegen bleiben und Zeit mit ihren GNTM-Teammitgliedern verbringen … ob das so eine gute Einstellung ist?

0:58 Min. So reagieren die anderen auf die Rückkehr von Leticia, Anh und Romina Zwischen Team Weiß und Team Schwarz herrscht Anspannung! Das bemerken besonders Anh, Leticia und Romina als sie von ihrem Casting aus London zurück... Zum Video

Beim Kunden angekommen, müssen die drei angehenden Models zeigen, wie facettenreich sie sind. Dazu sollen sie verschiedene Emotionen präsentieren. Von Freude über Wut bis Trauer ist jede Emotion dabei. Anh gibt alles und schreit durch den ganzen Raum; Romina bringt den Kunden mit ihrem traurigen Gesicht fast zum Weinen. Leticia ist am Ende aber die glückliche Gewinnerin: Sie kann den Kunden von sich überzeugen und darf am nächsten Tag das Editorial-Shooting machen. Die Freude ihrerseits ist riesig, denn endlich hat auch sie ihren ersten Job bei "Germany's next Topmodel" bekommen und die Reise nach London hat sich gelohnt.

2:12 Min. WOW! Leticia ergattert ihren ersten Modeljob! Anh, Leticia und Romina sind zurück aus London und es gibt einiges zu berichten. Leticia hat tatsächlich ihren ersten Modeljob ergattert... Zum Video

Wieder im Hotel angekommen, rufen die drei Mädchen die anderen Models in Los Angeles an und verkünden ihnen die frohe Botschaft. Die Freude der anderen Kandidatinnen aus ihrem Team Michael ist riesig, nur Giuliana kann sich nicht richtig für Leticia freuen. Auch Team Thomas hat kein großes Interesse an einem Videogespräch mit dem anderen Team.

Das Fotoshooting am nächsten Morgen verläuft trotz Leticias Müdigkeit sehr gut und der Kunde ist sehr zufrieden mit Leticias Leistung. Ist das der Wendepunkt für das angehende Model oder war es nur ein einmaliger Höhenflug?

Als die Mädchen wieder zurück in Los Angeles sind, spitzt sich die schwierige Situation zwischen den beiden GNTM-Teams zu, denn Team Michael ist sehr enttäuscht, dass Team Thomas nicht einmal zum Casting gratuliert hat. Andersherum machen sie es jedoch immer. Wird sich der Streit zwischen den Teams noch weiter ausbreiten?