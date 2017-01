Wer wird „Germany’s next Topmodel“ 2017? ProSieben lädt dich und deine Begleitperson vor dem offiziellen Start im TV zu einer exklusiven Preview der ersten Folge „Germany’s next Topmodel – by Heidi Klum“ ein. Freu dich auf einen exklusiven Abend mit 100% Topmodel-Feeling. Neben der Preview erwartet dich auch noch eine Überraschung.

WANN? Montag, 6. Februar 2017

Einlass: 18.30 Uhr

Beginn: 19.00 Uhr

WO? Astor Film Lounge in Berlin

Und so könnt ihr dabei sein:

Schreibt einfach bis zum 3. Februar 15:00 Uhr eine E-Mail mit eurem vollständigen Namen (Vor- und Nachname und Wohnort). Mit ein bisschen Glück seid ihr dabei. Seid in jedem Fall schnell: Die Karten werden nach dem Prinzip „first come first serve“ vergeben.

Hinweis: Die Aktion endet spätestens am Freitag, 3. Februar, 15:00 Uhr; der Teilnahmezeitraum endet jedoch bei Ausschöpfung des Karten-Kontingents.

Für die Teilnahme gelten folgende Datenschutzbestimmungen .

Die glücklichen Gäste erhalten eine persönliche Bestätigung mit allen Informationen von der von ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH beauftragten Agentur tnu concept.

Diese Einladung wird von der ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH durchgeführt.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die Einladung beinhaltet jeweils zwei Eintrittskarten zur Preview, Extraleistungen (Essen/Getränke, An- und Abreise nach Berlin und Übernachtung etc.) sind nicht inklusive und müssen von den Teilnehmern selbst getragen werden.

Wichtige Hinweise: