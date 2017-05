Nachdem letzte Woche keine der #GNTM Kandidatinnen die Show verlassen musste, hat die Entscheidung in dieser Woche ihren bekannten Lauf genommen. Dieses Mal musste Sabine gehen und hat damit nicht mehr die Chance „Germany’s next Topmodel 2017“ zu werden.

Sabine wäre natürlich gerne länger geblieben: „Man kann’s irgendwie gar nicht glauben, dass man jetzt packen muss und gehen muss…“. Auch ihre Team-Kolleginnen aus Team Thomas sind traurig über Sabines Ausscheiden. Eine von ihnen hat besonders mit dem Verlust zu kämpfen – Lynn , die sich über die Wochen mit Sabine angefreundet hat: „Es ist echt scheiße. Man kann sich nicht mal eben sehen…“.

3:12 Min. Sabine fliegt raus und rührt Lynn zu Tränen! Sabine bekommt in dieser Episode leider kein Foto und muss die Show verlassen. Vor allem Lynn ist darüber sehr betrübt und kann ihre Tränen nicht z... Zum Video

In den letzten Wochen bei „Germany’s next Topmodel“ ist Sabine aber trotz ihrer fröhlichen Art nicht immer mit offenen Armen empfangen worden. Gerade von dem gegnerischen GNTM-Team musste sie in letzter Zeit viel Kritik einstecken. Dementsprechend war die Überraschung für Romina nicht besonders groß: „Ich glaube jeder von uns hat’s heute einfach erwartet, dass sie gehen muss.“.

4:32 Min. Kein Foto für Sabine: Sie hat komplett beim Shooting versagt! Das gab es noch nie: Sabine hat es nicht geschafft, dass sie beim Shooting ein Foto produziert. Deswegen muss sie GNTM verlassen - ihr Team kann es... Zum Video

Serlina und Maja finden das Verhalten von Team Schwarz respektlos, haben aber kommen sehen, dass das gegnerische Team sich nicht vernünftig verabschieden wird: „Die Reaktionen waren zu erwarten!“. Sabine selbst hat dazu nur eins zu sagen: „Team Michael kann man in die Tonne hauen. Ich hoffe einfach, dass es irgendjemand aus meinem Team macht!“.

Letztendlich hat Sabine am Ende gemischte Gefühle: „Das macht einen schon sehr traurig.“. Sie bleibt aber auch als 9.-Platzierte zuversichtlich: „Ich kämpf einfach weiter so wie immer!“.

2:16 Min. Knallhart: So rechnet Sabine mit den anderen Models ab! Sabine ist raus! Bevor sie ihre Koffer aber endgültig gepackt hat, bringt sie noch einmal knallhart auf den Punkt, was sie über Team Michael wirkli... Zum Video

