Das gab es noch nie bei „Germany’s next Topmodel“: Zwillinge haben gemeinsam das Ziel zu gewinnen!

Sympathisch, schön, sportlich– und das hoch Zwei: Eva und Sophie treten gemeinsam bei Germany’s next Topmodel 2017 an! Da sie unzertrennlich sind, sehen sich die 24-jährigen Zwillinge gegenseitig nicht als Konkurrenz: „Wenn ihr was Gutes passiert, dann ist es für mich mindestens genauso gut“, sagt Sophie über ihre Schwester. BWL Studentin Eva wohnt seit 4 Jahren mit ihrem Freund zusammen. Ihre Schwester Sophie ist dagegen noch single.

1:42 Min. Eva: "Ich will, dass wir zusammen weiter kommen!" Eva und ihre Zwillingsschwester Sophie haben in den letzten Monaten einiges durchgemacht. Jetzt wollen sie an ihrem Alltag etwas ändern und etwas N... Zum Video

Auch in schwierigen Zeiten halten Eva und Sophie zusammen: Nach dem sie den Verlust ihrer Mutter erlebt haben, möchten sie GNTM dazu nutzen, um dem Alltag zu entfliehen und neue Abenteuer zu erleben!

Noch mehr Infos über das blonde Duo findet ihr in ihren Vorstellungsvideos !

2:15 Min. Sophie: Jetzt macht sie ihre Mama stolz! Sophie und ihre Zwillingschwester Eva haben sich zusammen auf die neue Staffel beworben. Als Konkurrenz sieht sie ihre Schwester aber nicht. Nachde... Zum Video

Können sich Eva und Sophie den gemeinsamen Traum von Abenteuern und Reisen erfüllen? Schaffen es beide in die nächste Runde?

Die Antwort darauf seht ihr am 9. Februar um 20:15 auf ProSieben!