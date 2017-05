In der achten Folge "Germany's next Topmodel" überkam Greta ihr Heimweh und sie entschied sich dazu, die Show freiwillig zu verlassen. Ihr Mentor Thomas Hayo war zutiefst erschüttert, denn er sah sie als eine Favoritin an. Doch wie ergeht es ihr nun ein paar Wochen nach dem "Germany's next Topmodel"-Ausstieg?