Der Kampf der Teams geht in die zweite Runde! Eine Tatsache steht dabei fest, wie ein rosa Elefant im Raum: Germany's next Topmodel 2017 kam aus Team Michael - das soll laut Thomas kein zweites Mal passieren! Dass der Ehrgeiz in beiden Lagern höher nicht sein könnte, ist dabei ganz klar. Doch die Teamchefs haben noch viel mehr zu berichten!

Thomas setzt alles auf: Neues Spiel, neues Glück! Er hat sogar schon eine klare Strategie. Die Models in Team Thomas erwartet eine "gesunde Kombination aus harter Arbeit aber auch aus Freude, Spaß und Lockerheit", wie er selbst erzählt! Zunächst freut er sich unglaublich auf die neuen Mädchen und darauf, ihre Entwicklung mit zu verfolgen. Thomas versucht seine Mädchen genau auf alle Situationen und Challenges gut vorzubereiten und macht gleich eine klare Ansage: "Michael, zieh dich warm an!"

Michael hat vom letzten Finale immer noch eine vom Stolz geschwellte Brust. Die darf er natürlich auch haben, doch ihm geht es jetzt vor allem darum, seinen hart erkämpften Titel zu verteidigen! Wie er berichtet, versuchen dieses Mal beide Teams in den Castings die schönsten Mädchen für sich zu gewinnen - doch welche davon in den Teams bleiben dürfen, entscheidet Heidi! Michael ist von seinem Team bisher sehr begeistert: "Wir sind dieses Mal 'Team Diversity': In meinem Team ist jedes Model anders. Mir geht es um Vielfältigkeit, um unterschiedliche Persönlichkeiten!" Vor Thomas' Revanche hat Michael, bis jetzt zumindest, noch keine Angst: "Möge der Bessere gewinnen, ich hoffe, das bin ich!"

Beide Teams stehen auf der Suche nach dem schönsten Mädchen noch ganz am Anfang, es ist also alles möglich. Verpasst also auf keinen Fall die erste Sendung: "Germany’s next Topmodel – by Heidi Klum" startet am Donnerstag, den 9. Februar 2017, um 20:15 Uhr auf ProSieben.