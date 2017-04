Sabine eckte schon in den letzten Folgen immer wieder bei einigen GNTM-Kandidatinnen an. Doch nun scheint die Situation zwischen den angehenden Models zu eskalieren...

Für Sabine war es keine leichte Woche: Beim "Crazy Alice"-Shooting konnte sie keine Bestleistungen abrufen und Heidi war etwas enttäuscht von ihrer Performance. Gerade ihre negative Einstellung und ihr dauerndes "Ich kann das nicht" stößt nicht gerade auf Begeisterung seitens der Jury.

Dazu kommt, dass die "Germany's next Topmodel"-Kandidatinnen nun seit einer Woche zusammen unter einem Dach leben - Team Thomas und Team Michael. Klar, dass das nicht unbedingt glimpflich abläuft. Doch gerade die Streitereien zwischen Sabine, Leticia und Anh scheinen einfach kein Ende zu nehmen.

Sabine ist genervt von Leticias lauter Art und sagt: "Es war einfach entspannt ohne Leticia". Dabei bezieht sie sich auf die Zeit, in der Leticia mit Heidi Klum und Lynn auf der amfAR Gala in New York war.

Leticia betitelt Sabine in einem Interview als "Grinsebacke" und "Heulsuse" und sagt, dass sie ihr den großen Opel-Job nicht gönnen würde und ist der Meinung: "Sabine darf auf keinen Fall den Opel-Job bekommen".

Dieses Casting steht nämlich am nächsten Tag bei "Germany's next Topmodel" an! Da ist Streit vorprogrammiert! Sabine ist der Meinung, dass sie sich zwar über den Job freuen würde, sich jedoch erstmal in Acht nehmen müsste vor den anderen Mädchen. Leticia reagiert darauf lediglich mit: "Ich hab nur gesagt, ich schmeiß dich vom Balkon runter".

Als Sabine dann noch anfängt, davon zu erzählen, dass es ihr vierter GNTM-Job wäre und es noch nie eine Kandidatin mit vier Jobs gab, können die anderen nicht mehr hinhören. Wird dieser Streit noch richtig eskalieren?

Carina bekommt im Endeffekt den Job und die Mädchen aus Team Michael sind erleichtert, dass eine Kandidatin aus ihrem Team den Job bekommen hat und dass es nicht Sabine getroffen hat.

Wieder in der Modelvilla angekommen, gehen sich die GNTM-Kandidatinnen weiterhin aus dem Weg. Ob sich das in den nächsten Wochen noch bessern wird oder sogar noch verschlimmern? Erfahrt es am Donnerstag, um 20:15 auf ProSieben!