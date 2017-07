Nach etlichen Wochen in der afrikanischen Wüste steht der erste Global Gladiator fest: Oliver Pocher. Ob Höhe, Hitze, Insekten, freier Fall oder Strategie: Olli hat die letzten Wochen alles gegeben! Und nicht selten hat er dabei deutlich gemacht, dass nur einer Global Gladiator werden kann! Nämlich Oliver Pocher! Auch wenn seine größte Konkurrentin Lilly Becker bis zum Ende gehofft hatte, dass er Unrecht behält. Schon in der ersten Folge sagte Olli: „Leute werden angepisst sein, ich werde verklagt werden, aber am Ende des Tages werde ich gewinnen!“.

Auf der ganzen Reise quer durch Afrika ist er bei den Nominierungen seiner Mitstreiter nie strategisch vorgegangen, sondern hat immer darauf geachtet, gegen den stärksten Gegner antreten zu können. Trotz seines Ehrgeizes konnte Oliver Pocher aber auch seine Anerkennung für die anderen Gladiatoren offen zugeben.

Olli stand aber vor allem auch wegen seiner spannungsgeladenen Beziehung zu Lilly Becker im Fokus: am Anfang kamen die Streithähne überhaupt nicht miteinander aus. Doch je näher sie sich kennen lernten, desto enger wuchsen sie in der ganzen Zeit zusammen. Am Ende hatte Oliver mit Lilly eine würdige Final-Gegnerin, mit der er sogar noch ein romantisches Dinner genießen konnte.

Was von Olli Pocher erwartet und auch erfüllt wurde, waren seine lockeren Sprüche. Und davon gab es nicht gerade wenig. Mehr als einmal hat Oliver Pocher die langen Fahrten oder die Challenges mit seinen flapsigen Sprüchen aufgelockert. Doch bei all dem Spaß zeigte Olli bei Global Gladiators auch eine eher private Seite von sich: als es um seine Kinder geht, wird er ernst und emotional.

Im Finale ist Olli dann die Nervosität anzusehen: bei der Flying Basket Challenge hat er das erste Mal in der ganzen Staffel keinen Spruch auf Lager, sondern geht hochkonzentriert an seine Aufgabe. Am Ende heißt es dann Olli vs Lilly. In über 100 Metern Höhe bekämpfen sich die beiden im großen Finale von Angesicht zu Angesicht. Letztendlich geht Oliver Pocher als der Sieger der ersten Staffel Global Gladiators 2017 hervor.

Wir sagen: Herzlichen Glückwunsch, Olli!